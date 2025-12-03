'Avatar 3' ngoài sức tưởng tượng

Sau buổi chiếu dành cho giới phê bình, "Avatar 3" nhận phản hồi tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng phim là “màn trình diễn điện ảnh đỉnh cao”, đưa hình ảnh và cảm xúc lên tầm cao mới.

Theo Variety, James Cameron vừa có buổi giới thiệu Avatar: Fire and Ash (tựa Việt: Avatar: Lửa và Tro tàn) tới giới phê bình, trước khi phim chính thức ra rạp. Sau buổi chiếu đặc biệt, giới chuyên môn dành tặng phim nhiều lời khen, mô tả đứa con tinh thần của James Cameron là “một màn trình diễn điện ảnh đỉnh cao”.

Nhà phê bình Courtney Howard nhận định phần 3 Avatar nhắc nhở chúng ta nhớ “điện ảnh sinh ra để dành cho điều gì”. Cô viết: “Đã qua 3 phần, James Cameron vẫn giữ vững phong độ, khiến một câu chuyện sử thi hoành tráng trở nên giàu cảm xúc. Một chương rực rỡ, táo bạo và tuyệt vời ở mọi khía cạnh. Đây chính là điều mà rạp chiếu phim được tạo ra để phục vụ khán giả".

Cùng nhận định, nhà phê bình Sean Tajipour khen ngợi Avatar 3 tiếp tục phá bỏ giới hạn trong từng khung hình.

“Tôi có thể không phải là fan cứng của thương hiệu Avatar, nhưng phần phim này một lần nữa chứng minh rằng James Cameron luôn mang đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao, đẩy hình ảnh và cảm xúc lên tầm cao mới, đồng thời định nghĩa lại cảm giác của một bom tấn thực sự”, Sean chia sẻ trên mạng xã hội X.

Trong khi, cây bút Perri Nemiroff của tờ Collider nhận định: “Đã 3 phần rồi mà tôi vẫn không hết choáng ngợp trước sự kỳ diệu của các phim Avatar. Tôi không thể tin mình lại bị cuốn trở lại thế giới Pandora nhanh đến vậy và bị hút vào câu chuyện ngay lập tức".

Avatar 3 được kỳ vọng làm bùng nổ phòng vé toàn cầu dịp cuối năm 2025. Ảnh: Disney.

Bên cạnh đó, cũng có một số ít ý kiến cho rằng nội dung của phần 3 thiếu sự bùng nổ. Biên kịch Michael Lee nhận xét câu chuyện chưa thật sự thỏa mãn, nhưng hình ảnh và các pha hành động trong phim thì vẫn “ngoài sức tưởng tượng”.

"Avatar: Fire and Ash sở hữu quy mô thị giác khổng lồ, đặc biệt là khi xem định dạng 3D. Việc khám phá sâu hơn Pandora và các bộ tộc mới giúp mở rộng thế giới ở mức ấn tượng. Câu chuyện có thể chưa quá trọn vẹn, nhưng bộ phim đẩy công nghệ lên những giới hạn không thể tin được”, Michael Lee viết.

Phần 3 Avatar dự kiến khởi chiếu ngày 19/12 trên toàn cầu. Ở phần này, gia đình Jake Sully phải đối đầu với Varang - thủ lĩnh tộc Người Tro trên hành tinh Pandora. Dường như, họ cũng từng là một bộ lạc thờ thần Eywa giống Omatikaya của Jake Sully và Neytiri.

Thế nhưng, vùng đất của Người Tro bị núi lửa thiêu rụi khiến họ mất niềm tin vào Eywa và trở nên đầy thù hận, hiếu chiến. Chính điều này đã biến Varang thành một phản diện đáng sợ khi ả phản bội lại đồng loại để về phe Đại tá Miles Quaritch trong cuộc chiến với người Na`vi.