Khánh Vân sau một năm cưới chồng nhiếp ảnh gia

Tối 12/12, Hoa hậu Khánh Vân và chồng tổ chức tiệc để kỷ niệm một năm ngày cưới. Khánh Vân chọn chiếc váy 2 dây khoét ngực với thiết kế ôm sát, chất liệu ren xuyên thấu mềm mại và gợi cảm. Vợ chồng nàng hậu cũng mời nhiều đồng nghiệp thân thiết như Ngọc Châu, Kim Duyên, Hà Kino... tới bữa tiệc này.

Hoa hậu nhắn nhủ ông xã: “Cảm ơn anh đã luôn yêu thương và bảo vệ em, được nắm tay đồng hành cùng anh chính là hạnh phúc của em. Kỷ niệm một năm ngày cưới với thật nhiều điều ngọt ngào và dễ thương”. Trước đó, Khánh Vân đăng tải clip khoe cảnh ông xã chuẩn bị bữa ăn để tạo bất ngờ cho vợ trong ngày kỷ niệm đáng nhớ.

Khánh Vân sinh năm 1995, được biết đến là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ngày 12/12/2024, nàng hậu tổ chức lễ cưới với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Trước khi kết hôn, Nguyễn Long là quản lý nhiều năm của Khánh Vân.

Sau khi kết hôn, cả hai đồng hành cùng nhau trong nhiều lịch trình công việc, sự kiện giải trí. Hồi tháng 1, khi đăng tải một video ghi lại cảnh đùa giỡn bên chồng, Khánh Vân bị nói trẻ con. Thời điểm đó, hoa hậu lên tiếng bằng cách mượn lời bài hát Ngốc: “Dạ em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là khóc, hay vui là cười. Cảm ơn”.

Hai người cũng thường đăng tải clip ghi lại cuộc sống đời thường. Họ còn cùng nhau du lịch hoặc có những chuyến du lịch nước ngoài. Tháng 11, vợ chồng nàng hậu có hành trình ý nghĩa tại Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Thế giới ở Bhutan.

Chồng của Khánh Vân hơn cô 17 tuổi. Anh cũng là quản lý nhiều năm qua của hoa hậu. Thời gian qua, hoa hậu nhiều lần vướng tin mang thai do thường mặc đồ rộng hoặc đặt tay lên bụng, tuy nhiên người đẹp không xác nhận thông tin.

