Huyền My trước khi rời K+

  • Thứ bảy, 13/12/2025 12:26 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Thời gian qua, Huyền My ít tham gia sự kiện giải trí. Cô tập trung cho công việc MC và chia sẻ những hình ảnh du lịch trên trang cá nhân.

Huyen My anh 1Huyen My anh 2

Mới đây, Huyền My thông báo rời K+ sau 4 năm làm việc. Người đẹp bày tỏ sự tiếc nuối bởi với cô đây không chỉ là công việc mà còn là ngôi nhà thứ 2. Á hậu khẳng định không còn làm việc cùng nhau nhưng cô luôn coi những đồng nghiệp cũ là bạn bè thân thiết trong cuộc sống.

Huyen My anh 3

"Không phải lời chào tạm biệt nào cũng có thể hẹn gặp lại. Vậy là tôi chính thức rời xa 'ngôi nhà thứ 2' K+ vào đúng sinh nhật, nơi mà như bao đồng nghiệp khác, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ nghỉ hưu tại đây. Cảm ơn K+ đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp, những đồng nghiệp tuyệt vời và có cơ hội được gần hơn với các khán giả yêu thể thao", người đẹp chia sẻ.
Huyen My anh 4Huyen My anh 5

Huyền My đảm nhận vai trò MC của K+, bắt đầu tại chương trình My Club từ tháng 8/2021. Huyền My sinh năm 1995, là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Trước khi gắn bó với K+, người đẹp có thời gian đảm nhận vai trò MC cho chương trình Bữa trưa vui vẻ.
Huyen My anh 6Huyen My anh 7

Thời gian qua, ngoài công việc MC, người đẹp có cuộc sống sang chảnh. Trong năm qua, cô đã đi du lịch nhiều nơi khác nhau. Đầu tháng 12, á hậu vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại Hàn Quốc. Hồi tháng 6, cô cùng gia đình tới nhiều địa danh ở châu Âu như Hungary, Áo, Cộng hòa Czech, Đức… và tháng 5 là du lịch Trung Quốc.

Huyen My anh 8Huyen My anh 9

Ngoài ra, á hậu còn dành nhiều thời gian chơi thể thao, đặc biệt là pickleball và golf. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe ảnh khi tham gia các trận đấu pickleball.

Huyen My anh 10

Thỉnh thoảng, Huyền My tham gia một số sự kiện giải trí hoặc quảng cáo nhãn hàng. Người đẹp từng chia sẻ những năm qua, cô hạn chế chạy show mà muốn dành thời gian bên gia đình, tận hưởng những bữa ăn ấm cúng với người thân.

Huyen My anh 11Huyen My anh 12

Huyền My bày tỏ cô không đặt nặng việc xuất hiện thường xuyên trước truyền thông và công chúng. Hiện tại, cô muốn tập trung vào công việc chuyên môn, sống riêng tư nhiều hơn. Ở tuổi 30, Huyền My cũng kín tiếng chuyện tình cảm, chưa từng công khai bạn trai.

Minh Hạo

Ảnh: FBNV

Huyền My K+

