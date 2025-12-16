Mối tình giữa võ sĩ Kota Miura và nữ người mẫu hơn 14 tuổi

Mối quan hệ giữa nữ diễn viên Meisa Kuroki và võ sĩ MMA Kota Miura bắt đầu thu hút sự chú ý từ giữa tháng 9/2025, khi tạp chí Shukan Bunshun đăng tải loạt thông tin xác nhận hai người đang hẹn hò. Theo tờ này, Meisa Kuroki (37 tuổi) và Kota Miura (23 tuổi) đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ khoảng tháng 8, trong bối cảnh cả hai đều đang ở những giai đoạn chuyển biến quan trọng của cuộc sống và sự nghiệp.

Shukan Bunshun cho biết cặp đôi từng bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại khu Harajuku (Tokyo) vào ngày 11/8, sau đó tiếp tục hẹn hò tại Lễ hội Mùa hè Azabu Juban vào cuối tháng. Trước câu hỏi của phóng viên, đại diện hai bên không phủ nhận mối quan hệ và trả lời ngắn gọn rằng “họ rất hợp nhau”.

Mới đây, Josei Jishin tiếp tục đăng tải hình ảnh Meisa Kuroki và Kota Miura xuất hiện tại một ga tàu ở Tokyo. Trong loạt ảnh, hai người đội mũ lưỡi trai màu đen giống nhau, nắm tay đi dạo và thể hiện sự thân mật. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi công khai thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Chuyện tình của Meisa Kuroki và Kota Miura nhanh chóng gây chú ý ở Nhật Bản, chủ yếu xoay quanh khoảng cách 14 tuổi giữa họ. Meisa Kuroki là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Nhật, từng kết hôn và hiện là mẹ của hai con, trong khi Kota Miura là võ sĩ trẻ đang lên, con trai của huyền thoại bóng đá Kazuyoshi Miura.

Tuy vậy, truyền thông Nhật cũng ghi nhận phản ứng tích cực từ một bộ phận khán giả, cho rằng mối quan hệ giữa Meisa Kuroki và Kota Miura thể hiện sự lựa chọn cá nhân của hai người trưởng thành. Việc cả hai không rầm rộ, phô trương quá mức, chỉ xác nhận khi bị hỏi, cho thấy họ đang giữ thái độ thận trọng và kín đáo.

Cả hai không phát ngôn cảm tính hay phản hồi trước tranh cãi xoay quanh tuổi tác, thay vào đó giữ nhịp xuất hiện vừa phải. Phong cách kín kẽ này được báo chí Nhật đánh giá cao, cho thấy sự thận trọng của Meisa – một nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm truyền thông. Đồng thời, đây được cho cũng là mong muốn của Kota Miura trong việc tách bạch đời sống cá nhân với con đường sự nghiệp thể thao đang ở giai đoạn khởi đầu.

Meisa Kuroki sinh năm 1988, là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Nhật Bản, hoạt động ở các lĩnh vực diễn xuất, người mẫu và âm nhạc. Cô từng là biểu tượng nhan sắc của giải trí Nhật những năm đầu 2000. Trong khi đó, Kota Miura sinh năm 2002, là võ sĩ MMA trẻ đang lên, thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình và thành tích thi đấu.

