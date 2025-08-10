Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt

Lý Liên Kiệt mới đây khoe con gái lớn Lý Tư đã kết hôn. Nam diễn viên gây tranh cãi khi tặng con chiếc xe trị giá 300.000 NDT làm của hồi môn.

Theo Sinchew, ngôi sao võ thuật Hong Kong Lý Liên Kiệt và vợ cũ Hoàng Thu Yến có hai con gái là Lý Tư và Lý Đài Mật. Mới đây, ông chia sẻ tin vui trên Weibo, tiết lộ con gái lớn Lý Tư (37 tuổi) vừa kết hôn.

Nam diễn viên cho biết đã đặc biệt tặng con một chiếc xe trị giá 300.000 NDT (khoảng 42.000 USD ) làm của hồi môn. Ngôi sao Hoàng Phi Hồng còn hài hước bày tỏ hy vọng con sớm nhận xe để có thể chở ông đi dạo bất cứ lúc nào.

Bài đăng của Lý Liên Kiệt sau đó khiến dân mạng xôn xao bàn luận. Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc gia đình, không ít ý kiến chê bai Lý Liên Kiệt “keo kiệt” với con gái lớn. Họ cho rằng với khối tài sản hàng chục tỷ NDT của nam diễn viên, thì của hồi môn cho Lý Tư như vậy là "quá khiêm tốn".

Song cũng có nhiều khán giả bênh vực, cho rằng đó là chuyện riêng của gia đình nam nghệ sĩ, và tình cảm không nên đong đếm bằng giá trị tài sản. Trước những tranh cãi trái chiều của khán giả, tài tử gạo cội chưa có động thái phản hồi.

Lý Liên Kiệt tặng con chiếc xe 300.000 NDT làm của hồi môn. Ảnh: Weibo.

Năm 1987, Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến kết hôn kín tiếng. Cả hai có với nhau 2 con gái là Lý Tư và Lý Đài Mật. Song sau khi kết hôn, Hoàng Thu Yến sang Mỹ sinh sống, còn Lý Liên Kiệt ở châu Á đóng phim. Việc xa cách khiến tình cảm vợ chồng Lý Liên Kiệt rạn nứt, dẫn đến quyết định ly hôn vào năm 1991. Hai con gái ban đầu do Hoàng Thu Yến nuôi. Nhưng vì bà chưa tìm được việc làm phù hợp, theo thỏa thuận, các con được đưa về Bắc Kinh để mẹ của Lý Liên Kiệt chăm sóc.

Sau đó, Lý Liên Kiệt tích cực hàn gắn quan hệ cha con. Ông không chỉ cho các con học tại trường tư thục đắt đỏ, mà dù bận quay phim cũng tranh thủ bay về Bắc Kinh dự họp phụ huynh, thậm chí nhờ Hoàng Thu Yến hỗ trợ kết nối. Cuối cùng, ông nhận được sự thấu hiểu và đón nhận từ hai con gái.

Từng có tin đồn ông và Lý Tư mâu thuẫn, thậm chí bị cô chỉ trích “không xứng làm cha”. Tuy nhiên, Lý Liên Kiệt đã phủ nhận tin đồn này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đài Loan, Trung Quốc. Nam diễn viên cho biết mối quan hệ giữa mình và các con vẫn hòa thuận, con gái còn nhiều lần tâm sự với ông về chuyện áp lực dư luận.