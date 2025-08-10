Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mặt mộc của Jennie

  • Chủ nhật, 10/8/2025 11:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giọng ca "Mantra" gây chú ý vì để mặt mộc, diện thời trang bình dân khi dạo phố Paris. Chiếc áo mà cô mặc nhanh chóng gây sốt, được người hâm mộ săn đón.

Theo tờ Sports Chosun, hôm 9/8, Jennie gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh đời thường giản dị, theo phong cách tối giản khi đi dạo trên đường phố Paris hay ghé thăm các tiệm tạp hóa, thời trang...

Jennie mặc áo thun họa tiết chữ với chất liệu mỏng tang, gần như xuyên thấu, phối với quần ống loe khoe vóc dáng thon gọn. Người đẹp cột tóc gọn gàng, để lộ gương mặt mộc không trang điểm. "Nhật ký của Jennie tại Paris", cô chú thích dưới bài đăng.

Bài viết của thành viên BlackPink lập tức thu hút sự quan tâm, nhận về 3,6 triệu lượt yêu thích. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ ngỡ ngàng khi Jennie tự tin khoe mặt mộc. Khác với hình tượng sexy hay nổi loạn thường thấy trên sân khấu âm nhạc, chủ nhân hit Mantra được nhận xét tươi tắn, trong trẻo khi không makeup.

Jennie anh 1Jennie anh 2

Jennie gây thích thú khi để mặt mộc, mặc quần áo bình dân khi dạo phố Paris. Ảnh: IGNV.

Theo nguồn tin, chiếc áo thun mà Jennie mặc nhanh chóng gây sốt và được săn đón. Đây là sản phẩm của một thương hiệu thời trang bình dân tại Hàn Quốc, với mức giá chỉ 35.000 won. Dòng chữ với nội dung hài hước được in trên áo khiến nhiều người thích thú. Sau khi được Jennie "lăng xê", chiếc áo nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng bán chạy của một nền tảng thời trang trực tuyến lớn.

Jennie đang cùng BlackPink thực hiện world tour mang tên Deadline. Khởi động vào ngày 5/7 tại Sân vận động Goyang, Hàn Quốc, Deadline dự kiến kết thúc ngày 25/1/2026 tại sân vận động Kai Tak, Hong Kong. World Tour bao gồm 16 thành phố trên toàn cầu, với tổng cộng 31 buổi diễn tại các sân vận động lớn.

  • Jennie

    Jennie

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

