Vợ Brooklyn Beckham khoe ảnh bán nude

Vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz vừa chia sẻ loạt ảnh trong lễ làm mới lời thề cưới. Nicola gây xôn xao với bức ảnh bán nude khi tạo dáng bên cạnh mẹ ruột.

Vợ chồng Brooklyn Beckham tổ chức lễ làm mới lời thề cưới vào hôm 2/8. Theo Daily Mail, cặp đôi gây chú ý khi vừa chia sẻ loạt ảnh chụp cùng gia đình trong dịp trọng đại này. Đáng chú ý, chỉ có gia đình của Nicola tham dự buổi lễ, trong khi phía gia đình Beckham vắng mặt.

Nicola xuất hiện trong chiếc váy cưới cổ điển năm 1985 của mẹ ruột. Cha cô, ông Nelson, đảm nhận vai trò chủ hôn. Việc Nicola từng không mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế, nhưng nay lại mặc váy cưới của mẹ ruột, được cho là động thái "khiêu khích" gửi tới Victoria, giữa bối cảnh mẹ chồng nàng dâu đang bất hòa.

Ở một tấm ảnh khác, bà xã Brooklyn khoe ảnh bán nude khi cùng mẹ ruột chuẩn bị trang phục. Người đẹp mặc nội y, đứng nép vào mẹ khi tạo dáng trước gương. Những động thái gần đây cho thấy Nicola và Brooklyn vẫn vui vẻ bên nhau, hoàn toàn không bận tâm đến mối quan hệ căng thẳng với phía gia đình chồng.

Nicola Peltz khoe ảnh bán nude khi chụp cùng mẹ ruột. Ảnh: IGNV.

Theo Daily Mail, nhà Beckham được cho là từng "khó chịu" với nhà Peltz vào năm 2022, vì cảm giác họ “thâu tóm” lễ cưới của Brooklyn - Nicola. Kể từ sau hôn lễ, hai gia đình chưa từng hội ngộ và Nicola cũng hiếm khi xuất hiện cùng gia đình chồng.

Hôm 11/8, Brooklyn chia sẻ trên mạng xã hội về cảm xúc sau lễ làm mới lời thề cưới. Anh cho biết đây là “trải nghiệm thật đẹp”, khẳng định vẫn say đắm vợ. Việc cặp đôi không mời vợ chồng Beckham tới tham dự ngày trọng đại được cho là một "đòn đau".

Hình ảnh hạnh phúc của vợ cồng Brooklyn. Ảnh: Nicola Peltz Beckham.

"Đây là cú tát cuối cùng vào David và Victoria. Việc Nelson đóng vai trò quan trọng như vậy trong buổi lễ khiến David rất đau lòng. Không một thành viên nào trong gia đình hơn 30 người biết về buổi lễ hoặc được mời. Ông bà của Brooklyn cũng rất đau buồn bởi anh vốn gần gũi với họ", một nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun.

Brooklyn bắt đầu hẹn hò Nicola từ tháng 10/2019. Đến tháng 7/2020, Brooklyn chính thức ngỏ lời cầu hôn. Tháng 4/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh.