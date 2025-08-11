Động thái của siêu mẫu Hề Mộng Dao giữa tin chồng ngoại tình

Siêu mẫu Victoria's Secret gây xôn xao khi cùng chồng tới xem concert của Tạ Đình Phong. Cặp đôi công khai thể hiện tình cảm, gián tiếp bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt.

Thời gian qua, thiếu gia Hà Du Quân - con trai trùm sòng bạc Hà Hồng Sân - gây xôn xao khi vướng tin ngoại tình, có con riêng. Mặc dù Hà Du Quân sau đó phủ nhận tin đồn, việc vợ của anh là Hề Mộng Dao vẫn giữ im lặng, không có động thái lên tiếng khiến dân mạng bán tín bán nghi.

Theo trang 163, tối 10/8, Hề Mộng Dao thu hút sự chú ý khi cùng chồng tới tham dự concert của Tạ Đình Phong tại Hàng Châu. Cô thậm chí còn khoe ảnh cùng ông xã chụp chung với Tạ Đình Phong trên mạng xã hội.

Hề Mộng Dao đăng ảnh cùng chồng đi xem concert. Ảnh: Weibo.

Siêu mẫu cũng chia sẻ thêm khoảnh khắc hai vợ chồng kề sát má, công khai thể hiện tình cảm. Đây được cho là động thái của Hề Mộng Dao nhằm gián tiếp phủ nhận tin đồn đổ vỡ tình cảm với chồng.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, paparazzi ghi lại cảnh Hề Mộng Dao xuất hiện vui vẻ bên Hà Du Quân. Cả hai thoải mái tương tác, thậm chí còn tích cực vẫy tay chào người hâm mộ.

Theo 163, việc Hề Mộng Dao có thể gặp gỡ, chụp ảnh cùng thần tượng Tạ Đình Phong ở hậu trường chắc chắn không thể thiếu sự “hỗ trợ” từ phía chồng. Xuất thân trong gia tộc danh giá, Hà Du Quân vốn có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch công ty giải trí Anh Hoàng - nơi Tạ Đình Phong hoạt động.

Người hâm mộ cũng "soi" ra trong hậu trường, Hề Mộng Dao chào hỏi Tạ Đình Phong còn Hà Du Quân cầm quà gặp mặt. Hai bên trao đổi quà tặng, Tạ Đình Phong còn tặng riêng Hề Mộng Dao một chiếc áo thun có chữ ký.