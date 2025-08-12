Nhà sản xuất nói gì khi 'Chốt đơn' nguy cơ lỗ nặng?

Sau 5 ngày chiếu chính thức, "Chốt đơn" mới mang về chưa đầy 4 tỷ đồng. Nhà sản xuất Nam Cito cho biết những gì vừa xảy ra là một cú sốc lớn.

Tính đến tối 12/8, tức sau 5 ngày chiếu chính thức và một ngày chiếu sớm, doanh thu Chốt đơn theo ghi nhận ở mức 3,7 tỷ đồng , thống kê từ đơn vị độc lập Box Office Vietnam. Tính riêng trong ngày 12/8, phim bỏ túi 420 triệu đồng, bán ra hơn 6.000 vé trên khoảng 800 suất chiếu.

Bộ phim của Bảo Nhân - Nam Cito không lọt nổi vào top 3 bảng tổng sắp doanh thu. Tác phẩm thậm chí tỏ ra lép vế so với những cái tên đã trình làng trước đó như Conan hay Mang mẹ đi bỏ.

Với ngân sách sản xuất được cho là lên tới hàng chục tỷ đồng, cộng thêm khoản phí phát hành, hay phí phát sinh do việc phải hoãn lịch chiếu, dùng AI chỉnh sửa sau lùm xùm của nữ chính Thùy Tiên, Chốt đơn gần như nắm chắc nguy cơ thua lỗ nặng.

Ngày 12/8, nhà sản xuất Nam Cito có bài viết chia sẻ về phim. Anh bày tỏ đây có thể là lần cuối nói về Chốt đơn. Trên trang cá nhân, anh viết: "Cùng với hàng trăm người trong ê-kíp, chúng tôi đã ăn ngủ và sống cùng bộ phim, trải qua đủ mọi cảm xúc vui buồn. Những gì vừa xảy ra chỉ là cú shock lớn nhất thôi, chứ đằng sau đó còn rất nhiều cú shock khác mà cuộc đời làm phim đã quá quen rồi".

Nam Cito gửi lời cảm ơn tới ê-kíp, nhà phát hành và các nhà đầu tư. "Một bài học đã kết thúc, giờ là lúc bắt đầu bài học mới", anh chia sẻ.

Chốt đơn sau 5 ngày công chiếu mới thu chưa đầy 4 tỷ đồng . Ảnh: NPH.

Trước đó, bà Đinh Hương - một trong những nhà sản xuất phim - cũng lên tiếng về các vấn đề xoay quanh Chốt đơn sau gần 1 tuần ra rạp: "Mấy ngày qua, tôi buồn lắm nhưng chọn cách ngồi lại để nhớ những gì đạt được, thay vì chỉ nghĩ đến những mất mát. Tôi cũng từng phải xin lỗi một nhà đầu tư nhỏ vì kết quả Chốt đơn không như mong đợi".

Bà Đinh Hương cho rằng bài học lớn nhất từ cú sẩy chân của Chốt đơn là "dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm". Nhà sản xuất cũng cho biết cảm thấy bất ngờ khi nhận được nhiều lời mời hợp tác về việc đưa AI vào điện ảnh.

"Họ cảm ơn Chốt đơn tiên phong, mở ra cơ hội cho nhiều người dấn thân vào ngành này. Xong hết mọi việc, tôi sẽ tâm sự nhiều hơn về ngành điện ảnh và những người đầu tư vào điện ảnh", bà Đinh Hương chia sẻ.