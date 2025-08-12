Hoa hậu Philippines trước khi bị sát hại

Sau 4 ngày mất tích, thi thể hoa hậu Arradaza được tìm thấy dưới biển trong tình trạng khỏa thân, bị bịt mặt, trói chân tay.

Truyền thông Philippines đưa tin hoa hậu Acquene Arradaza (35 tuổi) bị bắt cóc khi đang mua sắm vào sáng 31/7, tại Barangay Valencia, thành phố Ormoc. Theo camera giám sát ghi lại, ba người đàn ông có vũ trang mặc áo đen đã kéo cô lên chiếc Toyota Wigo đen, biển số 1799 và bỏ chạy theo hướng Kananga, Leyte.

Tới hôm 4/8, thi thể Arradaza được các ngư dân phát hiện đang trôi dạt ngoài khơi, gần ngôi làng ven biển Barangay 99 Diit. Cảnh sát cho biết thi thể nạn nhân đã phân hủy nặng, được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, tay chân bị trói, một ổ khóa xe đạp quấn quanh cổ. Gương mặt cô bị che bằng vải đen rồi quấn thêm băng keo, cơ thể bị buộc vào hai bao tải chứa vật nặng...

Arradaza qua đời ở tuổi 35.

Thông tin về cái chết của Arradaza khiến cộng đồng fan sắc đẹp Philippines bàng hoàng. Acquene Arradaza sinh năm 1990, từng đăng quang cuộc thi sắc đẹp Miss Matag-ob năm 2012. Những năm gần đây, cô hoạt động như một người mẫu và influencer trên mạng xã hội. Song, công việc chính của cô là nghề chăm sóc người già, tàn tật. Arradaza cũng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình địa phương và sự kiện thời trang.

Trên mạng xã hội, Miss Matag-ob 2012 thường đăng tải nhiều clip chia sẻ về cuộc sống đời thường lẫn công việc. Cô chăm chỉ đi tập gym, chơi thể thao hay đi du lịch, nghỉ dưỡng. Người đẹp 35 tuổi cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc vui đùa, đi chơi với các con nhỏ. Truyền thông địa phương cho hay Arradaza là mẹ đơn thân, có 3 người con.

Acquene Arradaza thu hút hàng nghìn người theo dõi nhờ các clip với nội dung tích cực. Từng đăng quang cuộc thi sắc đẹp, Arradaza ngoài đời lại chuộng phong cách giản dị, năng động. Cô được yêu mến nhờ tính cách hài hước, gần gũi, thường xuyên tương tác với mọi người.

Bài đăng gần nhất của Arradaza trên mạng xã hội là vào 30/7, chỉ một ngày trước khi cô bị bắt cóc. Trong đoạn clip, người đẹp tạo dáng trước máy quay và nhún nhảy theo bài nhạc. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả và đồng nghiệp bày tỏ bàng hoàng, xót xa khi hay tin cô qua đời.

Thời gian qua, cộng đồng hâm mộ sắc đẹp đón nhận nhiều tin buồn. Hồi cuối tháng 7, Esther Gabriela Murillo Cruz, hoa hậu Ecuador, cũng bị bắn ngay trên xe trước mặt bạn trai và con gái nhỏ.