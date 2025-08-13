Bắt giữ 4 kẻ đột nhập nhà của Brad Pitt

Hồi cuối tháng 6, căn biệt thự của Brad Pitt ở Los Angeles bị kẻ trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản. Cảnh sát mới đây cho biết đã bắt giữ 4 nghi phạm.

Theo tờ The Washington Times, cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm trong vụ đột nhập, trộm tài sản tại căn nhà được cho là của nam diễn viên Brad Pitt tại Los Angeles. Sĩ quan Drake Madison cho biết, đến nay các điều tra viên đã bắt giữ tổng cộng 4 nghi phạm. Danh tính những người này sẽ được công bố sau.

Trước đó, hôm 25/6, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ đột nhập tại căn nhà ở khu phố Los Feliz, Los Angeles. Các nghi phạm được cho là đã phá cửa sổ phía trước, lục soát khắp nhà rồi tẩu thoát cùng nhiều tài sản. Thời điểm đó, giới chức cho biết chưa xác định chính xác chủ sở hữu hoặc người đang sinh sống tại căn nhà. Ngoài ra, cũng chưa có thông tin chính xác về những món đồ bị đánh cắp.

Trang web bất động sản thương mại Traded sau đó thông tin Brad Pitt đã mua căn nhà này với giá 5,5 triệu USD vào tháng 4/2023. Thời điểm xảy ra vụ trộm, tài tử không có mặt tại Mỹ vì đang thực hiện chuyến quảng bá toàn cầu cho bộ phim mới F1. Đại diện của nam diễn viên từ chối trả lời phỏng vấn về vụ việc này.

F1 của Brad Pitt thu 573 triệu USD trên toàn cầu.

Bộ phim đua xe F1 của Pitt gần đây có màn thể hiện khá ấn tượng ngoài phòng vé. Bom tấn thu về 573 triệu USD trên toàn cầu, vượt mặt Napoleon để trở thành phim có doanh thu cao nhất của Apple tính đến nay.

Chuyên gia truyền thông Doug Eldridge nhận định suốt hơn 3 thập kỷ qua, Brad Pitt vẫn duy trì sức hút khó tin trên màn bạc. Dù vướng phải nhiều lùm xùm đời tư, anh vẫn được đông đảo khán giả đón nhận nhờ những dự án chất lượng.

Trong khi, Jared Meade - nhà sáng lập Rayne Strategy Group - cho rằng Pitt thông minh khi “chơi cuộc chơi đường dài” trong việc xây dựng hình ảnh. Chuyên gia đánh giá tài tử dù gây không ít tranh cãi - bao gồm cả vụ ly hôn lùm xùm với Jennifer Aniston hay Angelina Jolie - vẫn giữ được hình ảnh khá tích cực trong mắt công chúng.

Meade cho rằng Brad Pitt không hề vội vã tìm cách sửa sai, hoặc tạo chiêu trò gây chú ý mỗi khi vướng scandal. Thay vào đó, ngôi sao F1 "để cho thời gian, những tác phẩm chất lượng và sự tiết chế của mình tự chữa lành hình ảnh cá nhân".