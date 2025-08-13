Phim ngắn bằng AI gây sốt, hút hàng trăm triệu lượt xem

Loạt phim "Cửu vỹ hồ yêu tôi" làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc, đạt hàng trăm triệu lượt xem. Từ nửa cuối năm 2024, làn sóng phim ngắn AI trỗi dậy mạnh mẽ tại thị trường tỷ dân.

Theo Media Insider, loạt phim ngắn mang tên Cửu vỹ hồ yêu tôi đang gây sốt trên mạng xã hội tại Trung Quốc, thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Loạt phim này được làm hoàn toàn bằng AI, từ thiết kế bối cảnh cho tới hệ thống nhân vật. Tác phẩm thuộc thể loại cổ trang - tiên hiệp, mỗi tập chỉ dài khoảng 1 phút. Trong phim xuất hiện nhiều nhân vật kỳ ảo như hồ ly chín đuôi, long nữ và nhiều vị thần tiên khác...

Sau khi lên sóng, Cửu vỹ hồ yêu tôi nhận về nhiều phản hồi trái chiều. “Cảnh quay như trình chiếu PowerPoint", "Mặt nhân vật thay đổi liên tục”, “Cốt truyện loạn đến mức như kiểu nghĩ gì quay nấy”, “Trong phim tiên hiệp lại xuất hiện máy xúc”... là một số bình luận chế giễu của người xem. Dù bị nhiều khán giả đánh giá thấp về kịch bản lẫn chất lượng tổng thể, loạt phim được tạo ra bằng AI vẫn duy trì sức hút lớn.

Ra mắt từ cuối tháng 5 đến nay, Cửu vỹ hồ yêu tôi đã phát sóng liên tục 27 tập, chỉ riêng trên nền tảng Douyin đạt hơn 180 triệu lượt xem. Theo truyền thông Trung Quốc, phim gây chú ý nhờ mác "được làm bằng AI". Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố gây sốc như “nữ chính cổ trang lái máy xúc”, “Labubu hóa thân thành đại ma vương”...

Tuy nhiên, chính những tình tiết bị cho là cố tình làm lố này lại tạo ra "phản ứng ngược", khiến nhiều khán giả cảm thấy thích thú và bàn tán, từ đó giúp phim tăng độ nhận diện.

Phim ngắn AI gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc.

Không riêng Cửu vỹ hồ yêu tôi, từ nửa cuối năm 2024, nhiều bộ phim ngắn do AI tạo ra khác cũng lần lượt ra mắt, với đa dạng thể loại từ tiên hiệp, khoa học viễn tưởng, huyền ảo, trinh thám cho đến hậu tận thế...

Nhà sản xuất phim ngắn AI có biệt danh Lạt Đường cho biết, từ khi DeepSeek nổi tiếng, sức nóng của phim ngắn AI tăng mạnh. Khi các dự án người thật đóng phải mất thời gian sản xuất khá dài, thì phim ngắn AI đã rút thời gian sản xuất xuống chỉ còn vài giờ, thậm chí một nhân sự có thể đảm nhận toàn bộ quy trình sản xuất.

Bên cạnh đó, một số người trong ngành khẳng định, để bắt đầu làm phim ngắn AI không đòi hỏi kỹ năng hay công cụ phức tạp, số vốn bỏ ra cũng khá ít. Cũng vì tiềm năng này, một số tập đoàn đã bắt đầu tham gia vào đường đua phim ngắn AI.