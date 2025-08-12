Vì sao Timothée Chalamet bị đồn chia tay Kylie Jenner

Tiệc sinh nhật lần thứ 28 của Kylie Jenner được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của người thân và nhiều ngôi sao. Song, bạn trai cô là Timothée Chalamet lại không có mặt.

Kylie Jenner gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật tuổi 28, diễn ra vào hôm 10/8 vừa qua. Trên trang cá nhân, người đẹp khoe loạt ảnh chụp cùng người thân, bạn bè trong bữa tiệc, với nhiều cái tên nổi tiếng như Kendall Jenner, Hailey Bieber... Tuy nhiên, dân mạng bày tỏ thắc mắc việc bạn trai cô là Timothée Chalamet lại không có mặt. Tài tử thậm chí cũng không có động thái đăng ảnh hay chúc mừng sinh nhật bạn gái trên mạng xã hội.

Điều này làm dấy lên đồn đoán về việc cặp đôi rạn nứt tình cảm sau hơn 2 năm hẹn hò. Song theo Harper's Bazaar, Timothée thực chất đang bận rộn ghi hình cho phần ba của loạt phim Dune tại Budapest, Hungary. Đây là lý do nam diễn viên không thể tham dự tiệc sinh nhật của Kylie Jenner.

Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng chỉ ra rằng Timothée chưa từng đăng bài chúc mừng sinh nhật Kylie Jenner trên mạng xã hội. Năm ngoái, anh tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho bạn gái. Hay vào năm 2023, ngôi sao Dune cũng đưa nửa kia đi nghỉ dưỡng...

Trong quá khứ, cặp đôi không ít lần vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm. Song cả hai vẫn giữ im lặng, kín tiếng trước truyền thông.

Kylie Jenner và bạn trai tại một sự kiện hồi đầu tháng 5. Ảnh: Wireimage.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner bắt đầu vướng tin hẹn hò từ tháng 4/2023. Họ công khai tình cảm vào tháng 9/2023, tại buổi hòa nhạc Renaissance World Tour của Beyoncé.

Hồi đầu tháng 5 năm nay, Timothée Chalamet và Kylie Jenner lần đầu cùng nhau đi thảm đỏ sau hơn 2 năm hẹn hò. Cặp đôi tham dự lễ trao giải David di Donatello lần thứ 70 ở Rome. Tại sự kiện, đôi uyên ương nắm tay nhau bước đi, thu hút sự chú ý với phong cách phối hợp ăn ý.

Sắp tới, Timothée Chalamet sẽ trở lại màn bạc với bom tấn Dune phần 3. Trong phim, tài tử tiếp tục đảm nhận vai Paul Atreides. Ngoài Timothée, tác phẩm quy tụ dàn sao quen mặt gồm Zendaya, Florence Pugh và Jason Momoa... Một số nguồn tin tiết lộ Robert Pattinson cũng tham gia dự án này.