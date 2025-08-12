Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vì sao Timothée Chalamet bị đồn chia tay Kylie Jenner

  • Thứ ba, 12/8/2025 21:53 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Tiệc sinh nhật lần thứ 28 của Kylie Jenner được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của người thân và nhiều ngôi sao. Song, bạn trai cô là Timothée Chalamet lại không có mặt.

Kylie Jenner gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật tuổi 28, diễn ra vào hôm 10/8 vừa qua. Trên trang cá nhân, người đẹp khoe loạt ảnh chụp cùng người thân, bạn bè trong bữa tiệc, với nhiều cái tên nổi tiếng như Kendall Jenner, Hailey Bieber... Tuy nhiên, dân mạng bày tỏ thắc mắc việc bạn trai cô là Timothée Chalamet lại không có mặt. Tài tử thậm chí cũng không có động thái đăng ảnh hay chúc mừng sinh nhật bạn gái trên mạng xã hội.

Điều này làm dấy lên đồn đoán về việc cặp đôi rạn nứt tình cảm sau hơn 2 năm hẹn hò. Song theo Harper's Bazaar, Timothée thực chất đang bận rộn ghi hình cho phần ba của loạt phim Dune tại Budapest, Hungary. Đây là lý do nam diễn viên không thể tham dự tiệc sinh nhật của Kylie Jenner.

Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng chỉ ra rằng Timothée chưa từng đăng bài chúc mừng sinh nhật Kylie Jenner trên mạng xã hội. Năm ngoái, anh tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho bạn gái. Hay vào năm 2023, ngôi sao Dune cũng đưa nửa kia đi nghỉ dưỡng...

Trong quá khứ, cặp đôi không ít lần vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm. Song cả hai vẫn giữ im lặng, kín tiếng trước truyền thông.

Kylie Jenner anh 1

Kylie Jenner và bạn trai tại một sự kiện hồi đầu tháng 5. Ảnh: Wireimage.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner bắt đầu vướng tin hẹn hò từ tháng 4/2023. Họ công khai tình cảm vào tháng 9/2023, tại buổi hòa nhạc Renaissance World Tour của Beyoncé.

Hồi đầu tháng 5 năm nay, Timothée Chalamet và Kylie Jenner lần đầu cùng nhau đi thảm đỏ sau hơn 2 năm hẹn hò. Cặp đôi tham dự lễ trao giải David di Donatello lần thứ 70 ở Rome. Tại sự kiện, đôi uyên ương nắm tay nhau bước đi, thu hút sự chú ý với phong cách phối hợp ăn ý.

Sắp tới, Timothée Chalamet sẽ trở lại màn bạc với bom tấn Dune phần 3. Trong phim, tài tử tiếp tục đảm nhận vai Paul Atreides. Ngoài Timothée, tác phẩm quy tụ dàn sao quen mặt gồm Zendaya, Florence Pugh và Jason Momoa... Một số nguồn tin tiết lộ Robert Pattinson cũng tham gia dự án này.

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Hoa hậu Philippines trước khi bị sát hại

Sau 4 ngày mất tích, thi thể hoa hậu Arradaza được tìm thấy dưới biển trong tình trạng khỏa thân, bị bịt mặt, trói chân tay.

2 giờ trước

Hoa hậu Philippines bị bắt cóc, giấu thi thể dưới biển

Thi thể hoa hậu Arradaza được ngư dân địa phương tìm thấy trong tình trạng bị bịt mặt, trói chân tay... Trước đó, cô bị ba người đàn ông lạ mặt bắt cóc hôm 31/7.

8 giờ trước

Động thái của siêu mẫu Hề Mộng Dao giữa tin chồng ngoại tình

Siêu mẫu Victoria's Secret gây xôn xao khi cùng chồng tới xem concert của Tạ Đình Phong. Cặp đôi công khai thể hiện tình cảm, gián tiếp bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt.

28:1653 hôm qua

Hoàng Nhi

Kylie Jenner Kylie Jenner Timothée Chalamet sinh nhật Dune

  • Kylie Jenner

    Kylie Jenner

    Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 và là người sáng lập, chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.

    • Ngày sinh: 10/8/1997
    • Nơi sinh: Los Angeles, California, Mỹ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý