Con dâu David Beckham 'tâm cơ'?

Một chuyên gia tâm lý cho rằng việc Nicola Peltz không mời gia đình chồng tới dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân là một động thái “có tính toán”, xuất phát từ “mong muốn kiểm soát”.

Theo tờ Mirror, nhà trị liệu tâm lý Kamalyn Kaur vừa gây chú ý khi đưa ra nhận định về việc Nicola Peltz không mời gia đình Beckham tham dự lễ gia hạn lời thề cưới. Theo chuyên gia, quyết định này là dấu hiệu thể hiện “mong muốn kiểm soát”.

Kamalyn Kaur nhận định mối quan hệ của Brooklyn và Nicola có thể không hoàn toàn suôn sẻ. Bà cho rằng việc một cặp đôi gia hạn lời thề không lâu sau khi kết hôn, có thể là dấu hiệu họ muốn "bắt đầu lại" sau giai đoạn khó khăn: “Nếu ai đó gặp trục trặc sau hôn nhân, họ có thể muốn ‘làm mới’ lại một chút, đặc biệt nếu từng có căng thẳng, thay đổi trong cuộc sống hoặc áp lực từ bên ngoài - điều mà tôi nghĩ trong trường hợp này là đúng".

Theo bà Kaur, việc gia hạn lời thề có thể là cách để cặp đôi kết nối lại với tinh thần ban đầu của cuộc hôn nhân. Bình luận về việc vợ chồng David Beckham bị loại khỏi sự kiện trọng đại của hai con, chuyên gia tâm lý cho rằng điều này cho thấy “những rạn nứt sâu hơn và xung đột chưa được giải quyết” trong gia đình.

“Việc loại bỏ bất kỳ thành viên gia đình nào khỏi một sự kiện quan trọng, có thể là dấu hiệu của mong muốn kiểm soát câu chuyện. Nó cũng cho thấy rằng có mâu thuẫn ở đây, như thể họ đang nói: ‘Chúng tôi không muốn bố mẹ tham gia vào chương mới này’ - gần giống một hành động phản đối hoặc trả đũa".

Sau cùng, bà Kaur nhấn mạnh: “Đây là hành động thiết lập ranh giới".

Vợ chồng Brooklyn - Nicola tổ chức "lễ cưới lại" mà không mời bất kỳ ai trong gia đình Beckham. Ảnh: IGNV.

Brooklyn và Nicola vừa tổ chức lễ gia hạn lời thề cưới vào hôm 2/8. Song, điều khiến dư luận xôn xao là việc không một ai trong gia đình Beckham - từ cha mẹ, anh em đến ông bà - được mời tham dự. Toàn bộ khách mời đều là phía nhà gái.

Một người thân tiết lộ: “Đây là giọt nước tràn ly với David và Victoria. Nhìn thấy ông thông gia Nelson giữ vai trò trung tâm trong buổi lễ là điều rất đau lòng đối với David. Không một ai trong hơn 30 thành viên gia đình Beckham được thông tin về buổi lễ hay được mời. Ông bà của Brooklyn cũng rất suy sụp vì cậu luôn thân thiết với họ".

Người này nói thêm: “Điều này thật tàn nhẫn và cay nghiệt. Đây không còn là một trò chơi nữa. Gia đình cảm thấy như đã mất đứa con trai quý giá, và không thấy đường quay lại. Họ thậm chí đang tự hỏi tại sao cậu ấy còn giữ lại họ Beckham, và liệu cậu có đổi sang họ Peltz hay không?".