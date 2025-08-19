Chồng cũ diễn viên Lan Phương: 'Ưu tiên của tôi là các con'

Chồng cũ của Lan Phương, David Duffy, cho biết anh không muốn chia sẻ thêm sau vụ ồn ào ly hôn. Hiện tại, sự ưu tiên của anh là các con nhỏ.

Thời gian qua, Lan Phương liên tục gây chú ý với những chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Trong bài viết mới nhất trên mạng xã hội, nữ diễn viên cho biết nhiều năm qua, cô thường xuyên trải qua khủng hoảng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những động thái của Lan Phương làm dấy lên nhiều bàn luận trái chiều về mối quan hệ giữa cô với chồng cũ người Anh David Duffy. Khi Tri Thức - Znews liên hệ phỏng vấn, David cho biết anh không muốn chia sẻ thêm sau vụ ồn ào ly hôn. Hiện tại, sự ưu tiên của anh dành cho các con nhỏ.

"Ưu tiên lớn nhất của tôi hiện tại và cả sau này là sự bình yên và hạnh phúc của các con. Đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của các con tôi cũng như của bản thân tôi trong khoảng thời gian này", chồng cũ của Lan Phương cho biết.

Anh nói thêm: "Tôi sẽ không chia sẻ thêm bất cứ điều gì nữa".

Lan Phương ly hôn chồng sau 7 năm bên nhau. Ảnh: FBNV.

Lan Phương gặp David Duffy vào tháng 7/2017 khi cô đang ghi hình Cả một đời ân oán. David chủ động làm quen và cả hai xác nhận mối quan hệ sau vài tháng tìm hiểu. Họ kết hôn vào năm 2018, sau đó có hai con.

Cuối tháng 7, Lan Phương thông báo cô và ông xã người Anh David Duffy ly thân, cho biết đã nộp đơn ly hôn đơn phương từ tháng 5. Diễn viên kể cô từng rất tuyệt vọng và rồi đến tháng 3, cô "nhận ra nhiều điều". Đó cũng là thời điểm Lan Phương quyết định kết thúc mối quan hệ với ông xã người Anh. Lan Phương khẳng định việc ly hôn với cô là "được cứu vớt".

Theo nữ diễn viên, khi đến tòa án giải quyết vụ việc, cô bất ngờ xuất hiện tình trạng đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi. Cô cũng cho hay nhiều năm qua bản thân thường xuyên đối diện với các cơn đau và rối loạn như đau bụng, nôn ói, tụt huyết áp, lạnh cóng, choáng váng, đau nhức toàn thân, cường giáp.