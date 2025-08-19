Vợ sắp cưới của Kim Jong Kook là ai?

Sau khi Kim Jong Kook thông báo sắp kết hôn, mạng xã hội lan truyền nhiều tin đồn về danh tính cô dâu. Hôn lễ của cặp đôi được cho là sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tại Seoul.

Theo tờ Sports Chosun, thông tin ca sĩ Kim Jong Kook sắp kết hôn gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều đồn đoán về danh tính cô dâu. Một số nguồn tin cho rằng vợ sắp cưới của nam ca sĩ là CEO một hãng mỹ phẩm tại Los Angeles. Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại khẳng định cô có gia thế bình thường, là con gái của một giảng viên tiếng Anh và kém Kim Jong Kook 20 tuổi.

Trước những đồn đoán của dân mạng, phía Kim Jong Kook mới đây đã lên tiếng. Đại diện của nam ca sĩ cho hay: “Ngoài những gì anh ấy trực tiếp chia sẻ trên fancafe, chúng tôi không thể tiết lộ thêm về danh tính cô dâu. Đây là vấn đề riêng tư nên chúng tôi cũng không nắm rõ chi tiết”.

Hôn lễ của Kim Jong Kook diễn ra vào ngày 5/9. Ảnh: Osen.

Trước đó, hôm 18/8, Kim Jong Kook đăng tải bức thư tay trên fancafe chính thức Papitus, xác nhận chuyện hôn sự. Anh chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ sẽ có ngày tự tay viết những dòng này, nhưng khi thực sự chuẩn bị lại cảm thấy run và hồi hộp hơn nhiều so với tưởng tượng… Tôi sắp lấy vợ”.

Nam ca sĩ bộc bạch thêm: “Thật ra tôi cũng có úp mở một chút, nhưng chắc nhiều người vẫn thấy bất ngờ. Năm nay tròn 30 năm debut, thay vì làm album mới, tôi lại đi tìm một nửa còn lại của mình. Tuy muộn nhưng tôi thấy đó là may mắn lớn”.

Anh cho biết đám cưới sẽ được tổ chức trong thời gian tới, với quy mô nhỏ gọn, chỉ có gia đình, người thân và một vài bạn bè thân thiết. Đặc biệt, ngay trong phần mở đầu buổi ghi hình Running Man cùng ngày, Kim Jong Kook cũng trực tiếp công bố tin vui.

Theo truyền thông xứ kim chi, Kim Jong Kook gần đây đã mua một căn biệt thự cao cấp tại khu Nonhyeon-dong, Gangnam, Seoul với giá 6,2 tỷ won, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Đây được cho là nơi ở của vợ chồng nam ca sĩ sau khi cưới. Ngoài ra, tờ My Daily tiết lộ hôn lễ của Kim Jong Kook sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tại một địa điểm ở Seoul.