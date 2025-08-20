Vũ công thông báo rời vũ đoàn Bước Nhảy sau 13 năm hoạt động. Cô trước đó từng tham gia biên đạo cho nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng.

Vũ đoàn Bước Nhảy thông báo thành viên Nga My chính thức rời đi sau 13 năm gắn bó.

"13 năm không chỉ là những con số, mà là cả một hành trình dài đầy mồ hôi, nụ cười và vô vàn kỷ niệm đáng trân trọng. Vũ đoàn Bước Nhảy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn vì đã đồng hành, cống hiến và góp phần tạo nên một phần thanh xuân rực rỡ cho đại gia đình chúng ta. Chúc Nga My sẽ luôn thành công, hạnh phúc và tiếp tục toả sáng trên những hành trình mới phía trước", vũ đoàn Bước Nhảy thông báo.

Nga My rời vũ đoàn Bước Nhảy sau 13 năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Nga My sau đó cũng có bài đăng trên trang cá nhân, xác nhận rời vũ đoàn.

"Cảm ơn cả gia đình mình thật nhiều. 13 năm là cả một chặng đường không quá dài cũng không ngắn, bao nhiêu vui buồn trải qua đủ cả. Em thật sự trân trọng và biết ơn", cô chia sẻ.

Thông tin Nga My rời vũ đoàn Bước Nhảy gây chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè ẩn ý chuyện cô rời nhóm vì sắp lập gia đình.

Lê Hoàng Nga My sinh năm 1995, được biết đến là một trong những thành viên nổi bật của vũ đoàn Bước Nhảy. Cô từng tham gia biên đạo cho nhiều chương trình như Rap Việt, So You Think You Can Dance,The Masked Singer Vietnam hay Người Ấy Là Ai…

Nga My bén duyên với nhảy múa từ khi mới 3 tuổi. Cô theo học tại Trường trung cấp Múa TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, nữ vũ công tiếp tục theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội (TP.HCM). Bên cạnh kỹ năng vũ đạo, trình diễn nổi bật, người đẹp còn thu hút quan tâm nhờ ngoại hình sáng sân khấu.