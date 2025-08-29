Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò Thanh Thủy

  • Thứ sáu, 29/8/2025 11:33 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Chủ nhân hit "Tâm sự tuổi 30" bị đồn hẹn hò với Thanh Thủy, sau khi dân mạng "soi" ra chi tiết đồ đôi, theo dõi đối phương trên mạng xã hội.

Những ngày qua, dân mạng xôn xao trước tin hoa hậu Thanh Thủy đang hẹn hò với ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Trên một nền tảng mạng xã hội, nhiều dân mạng soi ra loạt "hint hẹn hò" như nhẫn, áo sơ mi họa tiết caro hay khăn trùm đầu giống nhau.

Trịnh Thăng Bình cũng là một trong số ít nghệ sĩ mà Thanh Thủy theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Do đó, nhiều khán giả đặt nghi vấn cả hai đang bí mật hẹn hò. Song, một bộ phận dân mạng lại cho rằng những chi tiết phụ kiện, quần áo mà cả hai mặc giống nhau chỉ là sự ngẫu nhiên.

Khi liên hệ Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình về tin hẹn hò, phía hai nghệ sĩ từ chối chia sẻ.

Trinh Thang Binh anh 1Trinh Thang Binh anh 2

Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò Thanh Thủy. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Một năm sau, cô đăng quang Miss International lần thứ 62.

Trước khi vướng tin hẹn hò Trịnh Thăng Bình, người đẹp từng bị đồn có quan hệ tình cảm với nam ca sĩ Soobin. Soobin được phát hiện để chế độ theo dõi một mình Thanh Thủy trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cũng thường tương tác, thả tim dưới các bài đăng của hoa hậu. Tuy nhiên, sau đó, Thanh Thủy tham gia đóng MV của Soobin.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, nổi tiếng với các ca khúc Người ấy, Tâm sự tuổi 30… Nam ca sĩ trước đó từng có thời gian hẹn hò với Liz Kim Cương.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Cái khó của Thái Hòa, Kaity Nguyễn

Tháng 9 chứng kiến sự bùng nổ của phim Việt, khi có tới 8 cái tên ấn định lịch chiếu. "Tử chiến trên không" có Thái Hòa, Kaity Nguyễn phải đối đầu hàng loạt đối thủ.

6 giờ trước

'Mưa đỏ' mang về 200 tỷ đồng

Sau 1 tuần chiếu, bộ phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã thu 200 tỷ đồng. Tác phẩm vượt "Địa đạo", trở thành phim chiến tranh ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

18 giờ trước

Em trai Hòa Minzy lên tiếng sau tranh cãi

Văn Hùng cho hay câu chuyện gây tranh cãi đã xảy ra từ 2-3 năm trước. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

24 giờ trước

Hoàng Nhi

Trịnh Thăng Bình Thanh Thủy hẹn hò

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý