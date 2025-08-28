'Mưa đỏ' mang về 200 tỷ đồng

Sau 1 tuần chiếu, bộ phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã thu 200 tỷ đồng. Tác phẩm vượt "Địa đạo", trở thành phim chiến tranh ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, Mưa đỏ chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng trong tối 28/8. Với thành tích này, Mưa đỏ trở thành phim chiến tranh ăn khách nhất rạp Việt, đồng thời là phim nội địa doanh thu cao thứ 12 trong lịch sử.

Tác phẩm gây sốt ngay từ thời điểm chào sân, khép lại cuối tuần mở màn với thành tích 100 tỷ đồng . Bước sang tuần chiếu thứ 2, phim không hề để lộ dấu hiệu giảm nhiệt, doanh thu tăng ổn định, bình quân khoảng 25 tỷ đồng /ngày. Tốc độ kiếm tiền của Mưa đỏ áp đảo dàn đối thủ ngoài rạp. Giới quan sát nhận định với tình hình phòng vé hiện tại, tác phẩm hoàn toàn có thể xô đổ cột mốc 300 tỷ đồng .

Những ngày qua, trên trang web bán vé của nhiều cụm rạp chiếu phim, các suất chiếu Mưa đỏ đều kín chỗ. Suất chiếu ở các khung giờ đẹp luôn ở trong tình trạng "cháy vé" từ rất sớm. Nhiều cụm rạp phải tăng thêm suất chiếu Mưa đỏ để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Mưa đỏ tạo cơn sốt hiếm có ở rạp Việt. Ảnh: NSX.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng cơn sốt Mưa đỏ tới từ việc thế hệ trẻ ngày càng có nhu cầu tìm về lịch sử, văn hóa dân tộc. Mặt khác, nghệ thuật làm phim chiến tranh, lịch sử cũng có tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, chiến lược ra mắt hợp lý cũng là nguyên nhân giúp tác phẩm được đón nhận rộng rãi.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết Cục Điện ảnh xác định thành công của Mưa đỏ là “cơ hội vàng”, cần được chuyển hóa thành những chiến lược cụ thể để bảo đảm dòng phim chiến tranh, cách mạng phát triển bền vững.

"'Chìa khóa' nằm ở việc đầu tư nghiêm túc cho khâu biên kịch và nghiên cứu lịch sử, từ đó xây dựng những câu chuyện giàu tính nhân văn, gần gũi nhưng vẫn gợi cảm hứng mạnh mẽ. Đồng thời, cần ứng dụng công nghệ điện ảnh hiện đại để nâng cao chất lượng hình ảnh và hiệu ứng thị giác để làm giảm giá thành trong sản xuất phim có đề tài về chiến tranh", ông Cường nhận định.