Rosé lập kỷ lục

  • Thứ sáu, 29/8/2025 11:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhờ "APT", Rosé dẫn đầu danh sách "Kênh YouTube của người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất" tại Hàn Quốc, thu về khoảng 8 triệu USD tiền quảng cáo trong năm qua.

Theo truyền thông Hàn Quốc, thành viên Rosé của nhóm nhạc thần tượng BlackPink đã tung MV APT, hợp tác cùng ngôi sao Bruno Mars, vào tháng 10 năm ngoái. Chỉ sau khoảng 10 tháng, MV này đã đạt 1,95 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube, mang về nguồn thu quảng cáo khổng lồ cho kênh cá nhân của Rosé.

Theo tạp chí tài chính Hàn Quốc Forbes, cô giữ ngôi quán quân trong bảng xếp hạng “Kênh YouTube của người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất” xứ kim chi. Cụ thể, kênh YouTube của nữ ca sĩ, với 19,1 triệu lượt đăng ký, đã thu về khoảng gần 8 triệu USD trong năm qua, đứng đầu giới nghệ sĩ Hàn Quốc.

Trong khi, kênh YouTube chung của BlackPink mang về gần 5,8 triệu USD, giữ vị trí thứ 4. Kênh cá nhân của thành viên Jisoo thu được khoảng 1,1 triệu USD - xếp hạng 19. Kênh của Jennie hay Lisa không lọt vào top 20.

Trong bảng xếp hạng của Forbes, vị trí á quân thuộc về kênh YouTube của nhóm beatbox Hàn Quốc BEATPELLA HOUSE (hơn 5,8 triệu USD), trong khi kênh của nhóm nhạc BABYMONSTER xếp thứ 3 với 5,8 triệu USD.

Rose anh 1

Rosé bắt tay Bruno Mars trong APT. Ảnh: X.

Theo Maeil Business Newspaper, APT gây sốt toàn cầu ngay khi mới trình làng, đạt 100 triệu lượt stream trên Spotify chỉ sau 7 ngày phát hành. Ngoài ra, ca khúc này còn lập kỷ lục mới cho nghệ sĩ K-pop khi vươn lên vị trí số 3 trên BXH đĩa đơn chính Billboard Hot 100 của Mỹ, và trụ hạng liên tiếp trong 41 tuần.

Nhờ thành tích của APT, Rosé đã được tạp chí nổi tiếng của Mỹ Time đưa vào danh sách “100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm” hồi tháng 4. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn được đề cử ở tổng cộng7 hạng mục, trong đó có các giải quan trọng như “Video của năm” và “Ca khúc của năm” tại MTV Video Music Awards 2025 - một trong bốn giải thưởng âm nhạc đại chúng lớn nhất xứ cờ hoa.

Hiện tại, Rosé cùng các chị em trong nhóm BlackPink đang rục rịch chuẩn bị phát hành album mới vào tháng 11.

Tống Khang

Rosé MTV Jennie APT BlackPink kỷ lục YouTube

  • Jennie

    Jennie

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

  • MTV

    MTV

    MTV (Music Television) là một kênh truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh của Mỹ thuộc sở hữu của MTV Networks Music & Logo Group, một đơn vị của bộ phận Viacom Media Networks trực thuộc tập đoàn Viacom. Kênh bắt đầu phát sóng từ 1/8/1981 chuyên phát các video âm nhạc chủ yếu nhắm vào giới trẻ.

    • Lên sóng: 1/8/1981
    • Trụ sở: New York, Mỹ

