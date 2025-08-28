Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

NSND Tự Long từ chối lời mời đóng phim của Trấn Thành, Trường Giang

  • Thứ năm, 28/8/2025 22:34 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Tại sự kiện giới thiệu dự án "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh", NSND Tự Long tiết lộ từng không nhận lời mời đóng phim của Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang...

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh lần đầu ra mắt khán giả. Trong đó, NSND Tự Long là một trong những diễn viên của phim.

Trước khi vào phần giới thiệu diễn viên, nam nghệ sĩ và đoàn phim mặc cổ phục, diễu hành trong Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Hoạt động diễu hành cổ phục nhằm quảng bá phim, thuộc chương trình về điện ảnh Việt ở Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm. Không gian của đơn vị phát hành phim nằm trong Nhà triển lãm khối A, nơi giới thiệu các lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp văn hóa.

Lần đầu đóng phim điện ảnh, NSND Tự Long cho biết nhân vật này đặc biệt, khác hoàn toàn với anh ngoài đời. "Tôi được khán giả biết tới qua các chương trình truyền hình, game show mà ít được biết đến qua phim, đặc biệt là phim điện ảnh. Có rất nhiều đạo diễn mời tôi tham gia dự án điện ảnh, nhưng tôi chưa thể tham dự được, trong đó có đạo diễn Nhất Trung, Trấn Thành, Trường Giang, nhà sản xuất Thu Trang...", NSND Tự Long nêu.

Tu Long anh 1

NSND Tự Long chia sẻ về dự án điện ảnh đầu tiên anh tham dự.

Ở phim này, anh nhận lời mời vì được hòa mình vào câu chuyện huyền bí về lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Theo NSND Tự Long, nhiều năm nay khán giả đã quen với hình ảnh hài hước của anh. Lần này, nhân vật của nghệ sĩ nghiêm túc hơn, là dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là bộ phim lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ vua Đinh. Bộ phim được sản xuất nhân kỷ niệm 1.057 năm lên ngôi vua Đinh Tiên Hoàng. Đây là dự án được làm theo hướng một bản anh hùng ca bi tráng, thấm đẫm tinh thần dân tộc, từ truyền thuyết dân gian về vị Hoàng đế đầu tiên đặt nền móng cho nước Việt độc lập sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.

Phim mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ của vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

'Mưa đỏ' mang về 200 tỷ đồng

Sau 1 tuần chiếu, bộ phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã thu 200 tỷ đồng. Tác phẩm vượt "Địa đạo", trở thành phim chiến tranh ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

5 giờ trước

Cục trưởng Cục Điện ảnh: 'Mưa đỏ' là cơ hội vàng của phim chiến tranh

Cục Điện ảnh xác định thành công của "Địa đạo" hay "Mưa đỏ" là cơ hội vàng, cần được chuyển hóa thành chiến lược cụ thể nhằm bảo đảm dòng phim chiến tranh, cách mạng phát triển bền vững.

35:2085 hôm qua

Khoảnh khắc ấn tượng của Dương Hoàng Yến, Anh Tú ở 'concert quốc gia'

Mặc dù trời mưa tầm tã, các nghệ sĩ vẫn nhiệt huyết biểu diễn trên sân khấu concert "Việt Nam trong tôi", diễn ra vào tối 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

21:55 26/8/2025

https://tienphong.vn/nsnd-tu-long-tu-choi-loi-moi-dong-phim-cua-tran-thanh-truong-giang-post1773625.tpo?gidzl=hvjvTY7Rs4ckXNju9CFQHw-0SNG-n8KJvz4bTZwKX1Mpq2yWE9E84xVMV7TfnDyKieOfSMA_S9868j_VGG

Gia Linh/Tiền Phong

Tự Long Trấn Thành Trường Giang Trấn Thành Trường Giang Hộ linh tráng sĩ

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý