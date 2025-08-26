Khoảnh khắc ấn tượng của Dương Hoàng Yến, Anh Tú ở 'concert quốc gia'

Mặc dù trời mưa tầm tã, các nghệ sĩ vẫn nhiệt huyết biểu diễn trên sân khấu concert "Việt Nam trong tôi", diễn ra vào tối 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Concert Việt Nam trong tôi chính thức diễn ra vào 20h ngày 26/8. Mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, hàng nghìn khán giả vẫn đội mưa xem concert trong tâm thế hào hứng, phấn khích.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, BTC đăng thông báo chia sẻ sâu sắc với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 5. Đơn vị đồng thời cho biết sẽ có chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung.

Dương Hoàng Yến và Anh Tú là hai nghệ sĩ trình diễn tiết mục mở màn. Mặc dù trời mưa tầm tã, bộ đôi vẫn thể hiện tinh thần nhiệt huyết khi biểu diễn. Các tiết mục của hai ca sĩ được khán giả ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình.

Anh Tú và Dương Hoàng Yến trình diễn mở màn trong concert quốc gia tối 26/8. Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, Anh Tú có những chia sẻ về niềm vinh dự khi được biểu diễn trong sự kiện trọng đại.

"Tôi tự hào được miệt mài cống hiến giọng ca, tiếng hát của mình trong những chương trình chính luận của đất nước, nhất là trong một năm quá nhiều những sự kiện trọng đại này. Trước khi là một nghệ sĩ, tôi trước hết là một công dân Việt Nam, một người con của quê hương. Mong mỏi rằng mỗi khán giả có thêm niềm tự hào với quê hương Việt Nam, lại có thêm động lực để cùng sống thật tốt, thật đẹp", anh chia sẻ.

Concert Việt Nam trong tôi là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Hàng nghìn khán giả đội mưa xem concert quốc gia. Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước giờ concert diễn ra, trời đổ mưa nặng hạt kèm gió lớn, gây cản trở cho cả đơn vị tổ chức lẫn khán giả đi xem concert. Dẫu vậy, bất chấp điều kiện thời tiết xấu, người dân vẫn đổ xô về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Hình ảnh khán giả mặc áo mưa, cầm ô ngồi xem concert được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Ngoài Anh Tú và Dương Hoàng Yến, concert còn quy tụ nhiều nghệ sĩ V-pop nổi bật như Soobin, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Quân A.P...