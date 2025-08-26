Eduardo Serra, người đã tạo nên những thước phim huyền thoại của "Harry Potter", qua đời ở tuổi 81. Thông tin này khiến giới yêu điện ảnh bàng hoàng.

Theo trang Express, nhà quay phim nổi tiếng Eduardo Serra đã qua đời ở tuổi 81. Thông tin này đã được Học viện Điện ảnh Bồ Đào Nha xác nhận. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ xót thương và gửi lời chia buồn với gia đình ông.

Marek Żydowicz, nhà sản xuất kiêm giám đốc Liên hoan phim Camerimage, đăng bài tưởng nhớ Eduardo Serra trên mạng xã hội: “Eduardo là một người bạn ấm áp, khiêm nhường và tận tụy của liên hoan phim. Ông đã đến với chúng tôi nhiều lần, luôn thu hút sự chú ý của sinh viên, nghệ sĩ trẻ cũng như các bậc thầy quay phim. Kiến thức, sự nhạy cảm và khả năng làm chủ ánh sáng phi thường của ông đã khiến đồng nghiệp trong ngành và khán giả khắp thế giới say mê"

Eduardo Serra qua đời ở tuổi 81. Ảnh: American Society of Cinematographers.

Serra sinh năm 1943 tại Lisbon. Xuyên suốt sự nghiệp, nhà quay phim lẫy lừng người Bồ Đào Nha từng đứng sau máy quay cho nhiều dự án nổi tiếng như Blood Diamond, Beyond The Sea, Girl With A Pearl Earring cùng hai phần cuối của loạt phim Harry Potter.

Trong hồi kết loạt phim Harry Potter, Serra chinh phục khán giả toàn cầu với những thước phim kinh điển, mang màu sắc u tối, góp phần định hình phong cách hình ảnh đặc trưng cho cả hai phần Harry Potter and the Deathly Hallows. Ông được người trong ngành ngợi khen với những cảnh quay khắc họa nước Anh khi Harry, Ron và Hermione chạy trốn khỏi Voldemort, sử dụng ánh sáng tự nhiên theo cách chưa từng có ở các phần trước.

Ngoài Harry Potter, Serra còn để lại dấu ấn mạnh mẽ với What Dreams May Come (1998) hay The Wives of Saint-Pierre (2000)... Ông từng ba lần nhận giải thưởng tại Liên hoan Camerimage và được Hiệp hội Quay phim Mỹ (ASC) trao Giải thưởng Quốc tế năm 2014. Ông cũng hai lần được đề cử Oscar cho hạng mục Quay phim xuất sắc.