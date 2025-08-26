'Chốt đơn' thoi thóp

"Chốt đơn" sắp khép lại hành trình tại rạp với doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Những ngày qua, phim hầu như không bán được vé.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Chốt đơn chỉ còn rất ít suất chiếu, lượng vé bán ra nhỏ giọt. Những ngày qua, phim thoi thóp ngoài rạp với doanh thu ít ỏi, Riêng trong ngày 26/8, tác phẩm chỉ dắt túi thêm 850.000 đồng, với 17 vé bán ra trên tổng số 5 suất chiếu. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, phim dự kiến sẽ khép lại hành trình phòng vé trong vài ngày tới.

Chốt đơn tạo ra tiền lệ chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt, khi lần đầu tiên vai nữ chính được thay thế bởi AI. Vướng nhiều tranh cãi ngày từ trước khi công chiếu, tác phẩm bị khán giả ngó lơ, dù ê-kíp đã nỗ lực quảng bá, cinetour nhằm kéo chân khán giả ra rạp.

Hiện tại, sau khoảng 3 tuần chiếu, tổng doanh thu Chốt đơn theo ghi nhận là 5,1 tỷ đồng . Với thành tích này, bộ phim của Bảo Nhân - Nam Cito đối diện nguy cơ trở thành dự án điện ảnh thua lỗ bậc nhất năm 2025.

Quyền Linh không "cứu" nổi Chốt đơn. Ảnh: NSX.

Trở lại với phòng vé Việt, cái tên đang dẫn đầu đường đua vẫn là Mưa đỏ. Sau tuần chào sân bùng nổ, tác phẩm đề tài chiến tranh vẫn giữ nhiệt ổn định, doanh thu gần chạm mốc 150 tỷ đồng tính đến tối 26/8. Với tốc độ kiếm tiền khủng khiếp hiện tại, giới quan sát dự đoán Mưa đỏ có khả năng xô đổ cột mốc doanh thu 250 tỷ, thậm chí 300 tỷ.

Tuần này, Mưa đỏ có cuộc đụng độ đáng mong chờ với Làm giàu với ma 2. Trong khi, phim kinh dị Cô dâu ma mới đây đã thông báo dời lịch chiếu sang tháng 9.

Kết quả cuộc đấu Mưa đỏ - Làm giàu với ma 2 còn là ẩn số khó đoán. Bởi lẽ, Mưa đỏ vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ, hưởng lợi từ thời điểm ra mắt tốt, khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80). Trong khi, Làm giàu với ma 2 có lợi thế tên tuổi dàn cast, với nhiều gương mặt phòng vé như Hoài Linh, Tuấn Trần. Trước đó, phần phim gốc ra mắt năm 2024 cũng từng gây sốt, thu hơn trăm tỷ.