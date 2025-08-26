Người mẫu nội y diện quần xuyên thấu

Nữ người mẫu kiêm diễn viên Emily Ratajkowski đốt cháy ánh nhìn với trang phục xuyên thấu, tạo dáng gợi cảm trong hậu trường của một buổi chụp hình.

Theo tờ The Sun, Emily Ratajkowski gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường của một buổi chụp hình lên mạng xã hội. Bà mẹ một con khoe vóc dáng quyến rũ trong chiếc áo bra chất liệu da, thiết kế khoét sâu, tôn vòng một bốc lửa cùng eo thon. Tổng thể outfit càng trở nên gợi cảm với chiếc quần xuyên thấu có chi tiết cut-out tinh tế.

Người đẹp để kiểu tóc uốn xoăn bồng bềnh, thả tự nhiên. Cô chọn phong cách trang điểm đậm với mắt khói, son môi bóng màu nude. Nữ diễn viên hoàn thiện set đồ bằng đôi giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai bạc lấp lánh.

Emily Ratajkowski khoe đường cong trong trang phục cắt xẻ táo bạo. Ảnh: IGNV.

“Tựa như một nhà thiết kế thật sự quan trọng", Emily chú thích dưới loạt ảnh. Bài đăng của mỹ nhân sinh năm 1991 nhanh chóng thu hút quan tâm. Người hâm mộ bày tỏ phấn khích khi người đẹp tự tin khoe thân hình nóng bỏng. “Emily quá gợi cảm và quyến rũ", "Bộ đồ này sinh ra là dành cho bạn”... là một số bình luận của dân mạng.

Theo The Sun, Emily Ratajkowski nổi tiếng với phong cách sexy.

Emily sinh ra tại London và lớn lên ở California, Mỹ. Bên cạnh vai trò người mẫu, diễn viên, Emily từng xuất bản cuốn sách có tựa đề My Body vào năm 2021. Nội dung cuốn sách thảo luận về việc ngoại hình của cô đã bị đánh giá thấp và lợi dụng như thế nào.

Emily từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều tên tuổi nổi tiếng như Pete Davidson, Brad Pitt, Eric André, Harry Styles hay ca sĩ Shaboozey... Người đẹp từng kết hôn với Sebastian Bear-McClard vào tháng 2/2018. Cặp đôi có một con trai là Sylvester Apollo Bear, chào đời tháng 3/2021. Đến năm 2022, hai người chính thức đường ai nấy đi.