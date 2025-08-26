Nam Trung đăng bài ẩn ý sau lùm xùm

Những ngày qua, Nam Trung vướng tin đã rời ghế nóng Vietnam's Next Top Model 2025. Mới đây, chuyên gia trang điểm có bài đăng dài ẩn ý trên mạng xã hội.

Trở lại sau 8 năm, chương trình tìm kiếm người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025 liên tục vướng tranh cãi. Nam Trung - một trong các giám khảo của chương trình - còn vướng tin đã rời show sau khi bị một bộ phận dân mạng công kích.

Mới đây, chuyên gia trang điểm tiếp tục gây chú ý với bài đăng dài đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Anh viết: "Ai cũng khoác lên mình chiếc mặt nạ mang tên 'thanh lịch'... Khao khát trở thành phiên bản đẹp đẽ hơn là điều tự nhiên, nhưng khi sự 'thanh lịch' chỉ còn là lớp diễn trước công chúng, thì nó biến thành một trò ngụy trang nguy hiểm".

Nam Trung nói thêm: "Thanh lịch không thể diễn, không thể 'thực hiện' theo kịch bản. Và một khi đã cần phải gồng mình để chứng minh mình thanh lịch, thì khoảnh khắc ấy… sự thanh lịch thật đã không còn".

Nam Trung có bài đăng ẩn ý sau khi vướng tin rời Vietnam's Next Top Model 2025. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của Nam Trung không nhắc đích danh ai, song dân mạng cho rằng anh đang "đá xéo" Vietnam's Next Top Model 2025. Bởi "thanh lịch" là slogan nổi bật, được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt các tập của chương trình năm nay.

Nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc và đặt câu hỏi cho Nam Trung về việc anh rời ghế nóng. Song tới nay, vị giám khảo vẫn giữ im lặng, không đưa ra phản hồi. Trước đó, trong tập 4 Vietnam's Next Top Model 2025 phát sóng tối 24/8, Nam Trung vẫn xuất hiện trong vai trò giám khảo.

Ngay từ tập đầu tiên, Vietnam's Next Top Model 2025 đã vướng phải không ít tranh cãi. Một trong số đó là thái độ và những nhận xét được cho là tiêu cực, "khó nghe" của dàn giám khảo dành cho các thí sinh. Ở thử thách treo mình trên dây để chụp hình, ê-kíp ghi lại cảnh Nam Trung đứng trên cao để kiểm tra góc máy và độ an toàn cho thử thách.

Song khi đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, đội biên tập đã dùng cụm từ “thị phạm” để miêu tả công việc của chuyên gia trang điểm này, khiến anh bị dân mạng chỉ trích, chê bai. Ngay sau đó, ê-kíp chương trình đã phải lên tiếng đính chính, gửi lời xin lỗi đến vị Giám đốc sáng tạo kiêm chuyên gia trang điểm.