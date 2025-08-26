Khán giả đội mưa xem concert 'Việt Nam trong tôi'

Mặc dù trời mưa lớn, hàng nghìn khán giả vẫn mang theo ô, áo mưa để tới thưởng thức concert ''Việt Nam trong tôi'' diễn ra vào tối 26/8.

Concert Việt Nam trong tôi chính thức diễn ra vào 20h ngày 26/8. Ngay từ chiều cùng ngày, hàng nghìn khán giả đã bắt đầu đổ về nơi tổ chức sự kiện - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội.

Trước giờ concert diễn ra, trời đổ mưa nặng hạt kèm gió lớn, gây cản trở cho cả đơn vị tổ chức lẫn khán giả đi xem concert.

Khán giả đội mưa đi xem concert. Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dẫu vậy, bất chấp điều kiện thời tiết xấu, người dân vẫn đổ xô về nơi tổ chức concert, háo hức xếp hàng chờ được vào sân. Hình ảnh khán giả mặc áo mưa, cầm ô chờ xem concert được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Trước "giờ G", nhiều tài khoản mạng khoe ảnh đã check-in thành công, bày tỏ phấn khích khi được tham gia concert quốc gia. "Mưa to gió rét cũng không cản được tinh thần yêu nước của chúng tôi", một khán giả chia sẻ.

Trước đó, chiều 26/8, BTC concert Việt Nam trong tôi thông báo chương trình vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, dù thời tiết không thuận lợi. Đáng chú ý, trong sự kiện, BTC cũng phát động chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Dòng người xếp hàng chờ vào xem concert. Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việt Nam trong tôi là chương trình do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức. Đây là sự kiện nghệ thuật trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ V-pop đình đám như Soobin, Hòa Minzy, Dương Hoàng Yến, Đức Phúc, Erik, Quân A.P, Anh Tú...