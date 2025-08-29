Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn viên tiết lộ sốc sau phim 'Ngủ với 100 người đàn ông một ngày'

  • Thứ sáu, 29/8/2025 21:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lily Phillips tiếp tục có chia sẻ thẳng thắn xoay quanh phim tài liệu "I Slept With 100 Men in One Day". Công việc này khiến cô bị chỉ trích, song cũng mang về hàng triệu USD.

Theo trang LADbible, ngôi sao OnlyFans Lily Phillips mới đây gây xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ về bộ phim tài liệu, nơi cô tuyên bố ngủ với 100 người đàn ông chỉ trong một ngày. Cụ thể, trong bộ phim dài 47 phút I Slept With 100 Men in One Day, người đẹp có những chia sẻ thành thật về cuộc sống và công việc diễn xuất.

Cô cho biết đã "vỡ mộng" và kiệt sức khi tham gia vào ngành công nghiệp phim 18+. Ban đầu, Lily đến với công việc vì thích sự tự do, nhưng cuối cùng lại phải bật khóc vì mệt mỏi. Việc thực hiện bộ phim này cũng khiến người đẹp trở thành tâm điểm bàn luận trái chiều. Thậm chí, nhiều người đã chỉ trích cô một cách thậm tệ.

Sophie Turner anh 1

Lily Phillips gây sốc với phim tài liệu I Slept With 100 Men in One Day.

Trước đó không lâu, Lily Phillips xuất hiện trong chương trình Stacey Dooley Sleeps Over, chia sẻ về cuộc sống riêng tư và những khó khăn phải đối mặt khi dấn thân vào ngành công nghiệp phim nhạy cảm. Người đẹp cho biết từng có nhiều cuộc trò chuyện căng thẳng với bố mẹ vì hướng đi táo bạo này.

Lily Phillips cũng tiết lộ hiện tại cô đã sở hữu khối tài sản hàng triệu USD nhờ công việc đóng phim OnlyFans.

Lily Phillips lần đầu được chú ý vào năm 2020, khi nhiều gương mặt trẻ dấn thân vào ngành công nghiệp phim người lớn. Khi đó, cô còn là sinh viên đại học nhưng đã quyết định bỏ học để đóng phim 18+, bất chấp sự phản đối của gia đình.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Mỹ nam Hứa Quang Hán sắp tới Việt Nam

Ngôi sao sinh năm 1990 sẽ tới Việt Nam để dự sự kiện ra mắt phim mới mang tên "Năm của anh, ngày của em", dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào tháng 9.

2 giờ trước

Kim Kardashian mặc đầm kỳ quặc

Bà chủ thương hiệu SKIMS gây bàn tán khi mặc thiết kế bị cho là "kỳ quặc" tới từ nhà mốt Maison Margiela (Paris).

3 giờ trước

Cuộc đấu căng thẳng chưa từng có của phim Việt

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến cuộc đua phòng vé bất ngờ chưa từng thấy. Sức nóng của “Mưa đỏ” đang tạo một khoảng cách khá xa đối với những dự án điện ảnh khác.

3 giờ trước

Tình thế của Thái Hòa, Kaity Nguyễn

Tháng 9 chứng kiến sự bùng nổ của phim Việt, khi có tới 8 cái tên ấn định lịch chiếu. "Tử chiến trên không" có Thái Hòa, Kaity Nguyễn phải đối đầu hàng loạt đối thủ.

16 giờ trước

Ô Nha

Sophie Turner onlyfans 18+ phim người lớn

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý