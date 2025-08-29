Diễn viên tiết lộ sốc sau phim 'Ngủ với 100 người đàn ông một ngày'

Theo trang LADbible, ngôi sao OnlyFans Lily Phillips mới đây gây xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ về bộ phim tài liệu, nơi cô tuyên bố ngủ với 100 người đàn ông chỉ trong một ngày. Cụ thể, trong bộ phim dài 47 phút I Slept With 100 Men in One Day, người đẹp có những chia sẻ thành thật về cuộc sống và công việc diễn xuất.
Cô cho biết đã "vỡ mộng" và kiệt sức khi tham gia vào ngành công nghiệp phim 18+. Ban đầu, Lily đến với công việc vì thích sự tự do, nhưng cuối cùng lại phải bật khóc vì mệt mỏi. Việc thực hiện bộ phim này cũng khiến người đẹp trở thành tâm điểm bàn luận trái chiều. Thậm chí, nhiều người đã chỉ trích cô một cách thậm tệ.
Lily Phillips gây sốc với phim tài liệu I Slept With 100 Men in One Day.
Trước đó không lâu, Lily Phillips xuất hiện trong chương trình Stacey Dooley Sleeps Over, chia sẻ về cuộc sống riêng tư và những khó khăn phải đối mặt khi dấn thân vào ngành công nghiệp phim nhạy cảm. Người đẹp cho biết từng có nhiều cuộc trò chuyện căng thẳng với bố mẹ vì hướng đi táo bạo này.
Lily Phillips cũng tiết lộ hiện tại cô đã sở hữu khối tài sản hàng triệu USD nhờ công việc đóng phim OnlyFans.
Lily Phillips lần đầu được chú ý vào năm 2020, khi nhiều gương mặt trẻ dấn thân vào ngành công nghiệp phim người lớn. Khi đó, cô còn là sinh viên đại học nhưng đã quyết định bỏ học để đóng phim 18+, bất chấp sự phản đối của gia đình.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.