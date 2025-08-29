Diễn viên tiết lộ sốc sau phim 'Ngủ với 100 người đàn ông một ngày'

Lily Phillips tiếp tục có chia sẻ thẳng thắn xoay quanh phim tài liệu "I Slept With 100 Men in One Day". Công việc này khiến cô bị chỉ trích, song cũng mang về hàng triệu USD.

Theo trang LADbible, ngôi sao OnlyFans Lily Phillips mới đây gây xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ về bộ phim tài liệu, nơi cô tuyên bố ngủ với 100 người đàn ông chỉ trong một ngày. Cụ thể, trong bộ phim dài 47 phút I Slept With 100 Men in One Day, người đẹp có những chia sẻ thành thật về cuộc sống và công việc diễn xuất.

Cô cho biết đã "vỡ mộng" và kiệt sức khi tham gia vào ngành công nghiệp phim 18+. Ban đầu, Lily đến với công việc vì thích sự tự do, nhưng cuối cùng lại phải bật khóc vì mệt mỏi. Việc thực hiện bộ phim này cũng khiến người đẹp trở thành tâm điểm bàn luận trái chiều. Thậm chí, nhiều người đã chỉ trích cô một cách thậm tệ.

Lily Phillips gây sốc với phim tài liệu I Slept With 100 Men in One Day.

Trước đó không lâu, Lily Phillips xuất hiện trong chương trình Stacey Dooley Sleeps Over, chia sẻ về cuộc sống riêng tư và những khó khăn phải đối mặt khi dấn thân vào ngành công nghiệp phim nhạy cảm. Người đẹp cho biết từng có nhiều cuộc trò chuyện căng thẳng với bố mẹ vì hướng đi táo bạo này.

Lily Phillips cũng tiết lộ hiện tại cô đã sở hữu khối tài sản hàng triệu USD nhờ công việc đóng phim OnlyFans.

Lily Phillips lần đầu được chú ý vào năm 2020, khi nhiều gương mặt trẻ dấn thân vào ngành công nghiệp phim người lớn. Khi đó, cô còn là sinh viên đại học nhưng đã quyết định bỏ học để đóng phim 18+, bất chấp sự phản đối của gia đình.