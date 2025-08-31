Nhà Beckham 'cha nào, con nấy'

Huyền thoại bóng đá Anh chia sẻ bức ảnh so sánh anh và con trai thứ Romeo Beckham. Dân mạng nhận xét hai cha con giống nhau tới ngỡ ngàng.

Theo Daily Mail, giữa lúc quan hệ với con trai cả Brooklyn đang rạn nứt nghiêm trọng, David Beckham lại thể hiện tình cảm với cậu con trai thứ Romeo bằng một bài đăng đặc biệt trên mạng xã hội.

Thông qua chức năng Instagram Story, cựu danh thủ khoe ảnh Romeo cắt tóc húi cua đặc trưng giống mình và đeo chiếc kính đen từ thương hiệu do chính anh sáng lập. “Ai đeo đẹp hơn?”, Beckham chú thích dưới bức ảnh và gắn thẻ con trai.

Kèm theo đó, huyền thoại bóng đá đăng thêm một bức ảnh selfie của chính mình trong kiểu tóc húi cua và đeo cặp kính đen tương tự. Anh thừa nhận Romeo đã thắng trong cuộc đấu "ai đeo kính đẹp hơn". Điều khiến dân mạng xôn xao bàn luận là vẻ ngoài giống nhau ngỡ ngàng của hai cha con. Romeo được nhận xét mang nhiều nét giống hệt cha thời trẻ. Nhiều người gọi Romeo là "bản sao" hoàn hảo của Beckham.

David Beckham thể hiện tình cảm với con trai thứ Romeo. Ảnh: IGNV.

Thời gian gần đây, David Beckham thường xuyên thể hiện tình cảm với các con khi khoe ảnh cả gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng, ngoại trừ Brooklyn. Cậu cả vẫn vắng mặt trong tất cả dịp tụ tập, gặp mặt gia đình. Vợ chồng Beckham được cho là không còn giữ liên lạc với Brooklyn và con dâu Nicola. Trong lễ làm mới lời thề cưới hồi đầu tháng, cặp đôi trẻ cũng không mời cha mẹ hay bất kỳ ai thuộc đằng nội tới tham dự.

Brooklyn không ngần ngại thể hiện quan điểm muốn tách khỏi gia đình Beckham. Trong một clip đăng trên Instagram trước đó, con cả của huyền thoại bóng đá Anh gây sốc khi nói "bóng gió" rằng thứ duy nhất khiến anh muốn bay về London là... một món ăn. "Tôi chắc chắn sẽ chỉ về London để ăn món này thôi”, Brooklyn nói. Truyền thông cho rằng đây là lời nhắn đầy ẩn ý của anh chàng, rằng gia đình đằng nội đã không còn là điều anh bận tâm.

Brooklyn và gia đình lần cuối xuất hiện cùng nhau là vào dịp Boxing Day (26/12) năm ngoái. Kể từ đó tới nay, anh chưa từng gặp mặt bố mẹ ruột, kể cả trong tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham hay khi ông được vinh dự nhận tước hiệp sĩ.

Vợ chồng Brooklyn theo đó cũng hứng chịu nhiều chỉ trích, thậm chí bị coi là bất hiếu. Theo một nguồn tin thân cận, Brooklyn cảm thấy đau lòng vì vợ mình đang bị dư luận “vẽ nên hình ảnh một cô con dâu thủ đoạn”. Thời gian qua, Nicola bị cho là cố thao túng chồng, “cô lập” anh khỏi gia đình và bạn bè.

Người này khẳng định Brooklyn hoàn toàn tự chủ trong quyết định tách ra khỏi gia đình Beckham: “Ai cũng quên rằng Brooklyn là một người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có thể tự đưa ra quyết định. Nicola sẽ luôn tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Điều khiến Brooklyn đau khổ chính là việc thấy vợ bị gán mác như một con người hiểm độc".