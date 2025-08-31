Ca sĩ Khương Đào sau tai nạn rơi xuống biển

Khương Đào, thành viên nhóm nhạc thần tượng Mirror, từng gây lo lắng khi gặp sự cố rơi xuống biển, suýt chết đuối. Anh mới đây đã trở lại sân khấu tại Đài Loan, Trung Quốc.

Theo China Times, Khương Đào vừa gây chú ý khi tới Đài Loan biểu diễn tại sự kiện 2025 GQ Style Fest. Chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ cho biết cảm thấy hồi hộp và xúc động, gọi đây là cột mốc quan trọng trong đời. Trước đây, anh từng đến Đài Loan để quảng bá phim, nhưng đây là lần đầu được mời biểu diễn trên sân khấu lớn.

Khương Đào cũng nhắc lại sự cố ngã xuống biển từng gây xôn xao hồi tháng 6. Ca sĩ cho biết sau tai nạn, sức khỏe của anh hiện tại hoàn toàn bình thường, không có di chứng. “Đó chỉ là một tai nạn, mọi người không cần suy nghĩ quá nhiều. Những trải nghiệm như vậy chắc chắn giúp tôi trưởng thành hơn”, Khương Đào tâm sự.

Khương Đào gây lo lắng khi rơi xuống biển hồi cuối tháng 6. Ảnh: Weibo.

Anh không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã đồng hành, động viên anh suốt khoảng thời gian qua. Khương Đào tiết lộ anh đang tập trung trở lại với công việc. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng cố gắng cải thiện sức khỏe bằng việc thường xuyên chơi thể thao như bóng rổ, boxing, đạp xe...

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Khương Đào gây xôn xao khi bất ngờ rơi xuống biển, gần khu vực chợ đầu mối thực phẩm ở Hong Kong (Trung Quốc). Nhờ được cứu vớt kịp thời, ca sĩ may mắn thoát chết. Theo trang Bastille Post, thành viên nhóm nhạc Mirror khai với lực lượng cứu hộ rằng trước khi sự việc xảy ra, anh đã uống rượu và sau đó vô tình trượt chân rơi xuống nước.

Một nhân chứng kể lại khi nghe thấy tiếng hô hoán có người đuối nước, đã lập tức đi tìm phao để ném xuống. Tuy nhiên, Khương Đào lúc đó tỏ ra rất hoảng sợ, không dám bơi lại gần, có thể do đã uống nhiều nước biển.

Những người có mặt tại hiện trường liên tục trấn an nam ca sĩ, khuyên anh ôm chặt lấy phao. Cuối cùng, mọi người ra hiệu cho tàu hoa tiêu gần đó tiếp cận. Các thuyền viên đã đưa Khương Đào lên tàu an toàn và anh sau đó được chuyển tới bệnh viện. Toàn bộ quá trình cứu hộ kéo dài khoảng hơn 10 phút.