Vóc dáng gây xôn xao của Trương Vũ Kỳ ở tuổi 39

Suốt nhiều năm qua, Trương Vũ Kỳ luôn duy trì chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt. Nhờ đó, cô giữ được vóc dáng gợi cảm, săn chắc.

QQ đưa tin ngày 31/12/2025, Trương Vũ Kỳ đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng tại một bãi biển ở Ả Rập Xê Út. Nữ diễn viên xuất hiện với hình ảnh khác biệt so với phong cách thường thấy.

Trong loạt ảnh, bộ bikini ren trắng kết hợp phụ kiện đơn giản như bông tai ngọc trai, mũ bucket tạo cho nữ diễn viên cảm giác trẻ trung, thanh thoát dù đã 39 tuổi. Ở hình ảnh khác, Trương Vũ Kỳ khoe vóc dáng với bộ bikini 2 mảnh màu đen.

Hình ảnh gợi cảm của Trương Vũ Kỳ. Ảnh: QQ.

Ở tuổi 39, nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình cân đối, săn chắc với cơ bụng rõ nét. Nữ diễn viên giữ thói quen tập luyện đều đặn suốt nhiều năm, kể cả khi đi công tác hay du lịch. Các bài tập với dây kháng lực và cardio được cô duy trì liên tục, kết hợp chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Cô ưu tiên những bữa ăn đơn giản, ít calo.

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, nổi lên nhờ các bộ phim như Mỹ nhân ngư, Siêu khuyển thần thông… Cô thậm chí được mệnh danh "Song Hye Kyo của Trung Quốc". Những năm gần đây sự nghiệp của nữ diễn viên có phần chững lại.

Cuối năm 2024, nữ diễn viên vướng bê bối dẫn đến bị cắt sóng. Cụ thể, trong một chương trình Trương Vũ Kỳ kể chuyện một người bạn của cô bị bạn trai kém tuổi phản bội. Tuy nhiên, ngay sau đó Cao Hiểu Thiên, vợ cũ doanh nhân Viên Ba Nguyên, tố Trương Vũ Kỳ giật chồng người khác. Theo Cao Hiểu Thiên, Trương Vũ Kỳ thậm chí quan hệ với chồng cũ của bà tại căn hộ do bà đứng tên.

Hồi tháng 1/2025, cầu thủ bóng rổ CBA Lưu Tử Kỳ đăng một bức ảnh thân mật với Trương Vũ Kỳ. Hành động này được cho là ngầm xác nhận hai người có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một ngày sau đó, phía Trương Vũ Kỳ khẳng định với giới truyền thông cô và Lưu Tử Kỳ chỉ bạn bè bình thường. Phía Trương Vũ Kỳ thậm chí gọi Lưu Tử Kỳ là "người đàn ông đó".

Theo nguồn tin của Sina, Trương Vũ Kỳ muốn chia tay bởi bạn trai kém tuổi tự ý công khai mối quan hệ khi cô chưa cho phép.

Cả hai đã vướng tin đồn hẹn hò từ 2024 nhưng không bên nào thừa nhận. Thời điểm đó, Lưu Tử Kỳ được phát hiện đi chơi cùng Trương Vũ Kỳ và các con của cô. Lưu Tử Kỳ thậm chí dắt tay các con của Trương Vũ Kỳ, chứng tỏ họ rất thân thiết.