Đạo diễn Khải Anh trước khi rời VTV sau 25 năm

Hôm 6/9, thông tin đạo diễn Khải Anh rời VFC gây xôn xao mạng xã hội. Trao đổi với Tri Thức - Znews, NSƯT Lê Mạnh - quyền Phó Giám đốc VFC (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam) - xác nhận đạo diễn Khải Anh đã nghỉ việc ở VFC từ tháng 4.

Thực chất, thông tin này đã rò rỉ một thời gian, nhưng nam đạo diễn sinh năm 1982 mới đây mới chính thức thông báo. “25 năm làm nghề, tôi có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, bệ phóng để tôi đi xa", Khải Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Anh cho biết 4 tháng vừa qua là khoảng lặng cần thiết để nhìn lại hành trình hơn 2 thập kỷ gắn bó với VFC. “Bắt đầu một cuộc chơi mới! 25 năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến… Tôi không gọi đây là chia tay, mà là chuyển server. Vẫn là trò chơi quen thuộc - kể chuyện bằng hình ảnh - nhưng luật chơi mới, bản đồ mới, đối thủ mới. Và tôi thích thế”, Khải Anh bày tỏ.

Khải Anh chưa tiết lộ cụ thể về công việc mới. Song dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè gửi lời chúc mừng, động viên. Sinh năm 1982, Khải Anh là con trai của NSND Khải Hưng. Anh bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. Sau khi tốt nghiệp, Khải Anh đầu quân cho VFC - cũng là nơi ông Khải Hưng công tác.

Trước khi nghỉ việc, anh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam VFC. Nam đạo diễn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, được phát sóng vào các khung giờ vàng. Sau thành công của Nhật ký Vàng Anh (2007), anh tiếp tục chinh phục khán giả với Ba đám cưới, một đời chồng (2012) hay Hoa nở trái mùa (2013)...

Năm 2016, Những ngọn nến trong đêm phần 2 do Khải Anh cầm trịch được nhiều người xem đón nhận nồng nhiệt. Tác phẩm đoạt giải Phim truyền hình yêu thích nhất tại Ngôi sao xanh 2016, đồng thời nhận nhiều đề cử tại giải Mai Vàng 2016.

Đỉnh cao sự nghiệp của Khải Anh là bộ phim Người phán xử (2017). Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đình đám, gây sốt suốt khoảng thời gian dài và được khán giả bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim, mạng xã hội. Người phán xử còn giành giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards.

Sau Người phán xử, Khải Anh tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng những phim mới được yêu thích như Ngày ấy mình đã yêu, Nhà trọ Balanha, Yêu hơn cả bầu trời… Năm 2018, Khải Anh được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Cánh diều vàng. Ngoài phim truyền hình dài tập, anh còn đạo diễn một số chương trình giải trí như Gặp nhau cuối tuần (2025). Bên cạnh sự nghiệp thành công, Khải Anh còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Đan Lê và các con.

