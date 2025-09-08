Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé

"Bắt gió đuổi ảnh" là phim thứ 2 của Thành Long cán mốc doanh thu 1 tỷ NDT. Tác phẩm giúp ông thay đổi định kiến "chỉ là sao võ thuật" trong mắt khán giả.

Theo Sinchew, bộ phim hành động Bắt gió đuổi ảnh do Thành Long, Lương Gia Huy đóng chính đang gây sốt phòng vé Hoa ngữ, liên tục chinh phục những cột mốc doanh thu ấn tượng. Mới đây, tác phẩm đã chính thức đạt doanh thu 1 tỷ NDT chỉ riêng tại thị trường tỷ dân, sau chưa đầy 3 tuần phát hành.

Đây là bộ phim thứ 125 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc đạt doanh thu trên 1 tỷ NDT, đồng thời cũng là tác phẩm thứ 6 trong năm 2025 chạm tới thành tích đáng mơ ước này. Truyền thông nhận định Bắt gió đuổi ảnh là tín hiệu tích cực cho sự nghiệp đang lao dốc của Thành Long những năm gần đây, với hàng loạt phim thua lỗ bết bát.

Cụ thể, những dự án với ngân sách lớn như Karate Kid: Legends, Thần thoại, Panda Plan của tài tử gạo cội liên tiếp thất bại về doanh thu, cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Khán giả thậm chí còn gán cho diễn viên sinh năm 1954 nhiều biệt danh khó nghe như “vua phim dở”, “liều thuốc độc phòng vé”...

Thành Long vẫn miệt mài đóng phim ở tuổi thất tuần. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, với hiệu ứng truyền miệng tích cực, Bắt gió đuổi ảnh đã giúp Thành Long xoay chuyển tình thế. Đây cũng là tác phẩm thứ hai trong sự nghiệp của ông, sau Kung Fu Yoga, cán mốc 1 tỷ NDT doanh thu.

Không chỉ gây sốt tại rạp Hoa ngữ, phim cũng được chiếu tại nhiều quốc gia châu Á và gặt hái thành tựu khả quan. Tại Malaysia, Bắt gió đuổi ảnh đã dắt túi 10 triệu ringgit, trở thành một trong những phim Trung có sức hút lớn nhất trong mùa hè này.

Trong buổi quảng bá ở Quảng Châu, Thành Long thẳng thắn chia sẻ rằng tuổi nghề của diễn viên hành động vốn không dài: “Cách đây hơn mười năm, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch thay đổi, hy vọng có những đạo diễn mời tôi đóng các vai chính kịch, để khán giả nhìn thấy khả năng diễn xuất chứ không chỉ võ thuật".

Ông bày tỏ mong muốn được công nhận là một diễn viên toàn diện, thay vì bị đóng khung trong hình ảnh ngôi sao võ thuật. Chính vì vậy, trong Bắt gió đuổi ảnh, nhiều cảnh hành động kịch tính được đảm nhiệm bởi dàn sao trẻ. Trong khi Thành Long tập trung vào các phân cảnh khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật. Sự thay đổi của tài tử gạo cội được khán giả đón nhận tích cực.