Ngọc Trinh chia sẻ thông tin bạn trai cũ qua đời

Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội thông tin về bạn trai cũ. Diễn viên đăng tải hình ảnh bông hoa sen đen trắng, kèm chú thích: "Mối tình đầu của em. Anh yên nghỉ nhé". Cô sau đó đăng tải dòng trạng thái bày tỏ xót xa: "Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương".
Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả, đồng nghiệp gửi lời động viên, chia buồn với Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh chia sẻ thông tin tình đầu của cô vừa qua đời. Ảnh: FBNV.
Trước những thắc mắc của dân mạng về mối quan hệ với tình cũ, Ngọc Trinh sau đó lên tiếng giải thích: "Bài đăng trên em dành để tiễn đưa người bạn trai đầu tiên của em thời niên thiếu. Hôm nay bạn ấy đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Bọn em từng yêu nhau và đồng hành cùng nhau ở một quãng đường khá dài, nhưng không đến được với nhau. Mối tình đầu tiên khắc cốt ghi tâm trong đời em gọi là mối tình đầu".
Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê Cần Thơ. Cô từng làm người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất. Năm 2017, Ngọc Trinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng không đạt thành tích. Cùng năm, cô góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam thế giới và giành vị trí Á hậu.
Ngọc Trinh từng có mối tình đẹp với bạn trai là diễn viên Thiên Tây. Cả hai công khai quen nhau từ năm 2024. Song, nhiều khán giả phát hiện họ thực chất đã hẹn hò từ cuối năm 2023.
Sau khi công khai chuyện tình cảm, Thiên Tây không ngần ngại khoe những hình ảnh thân thiết bên bạn gái trên mạng xã hội. Ngọc Trinh cũng có nhiều bài đăng thể hiện tình cảm với Thiên Tây, thậm chí từng chia sẻ ảnh cả hai cầm giấy đăng ký kết hôn hay gọi anh là “chồng”. Tới tháng 5 năm nay, Ngọc Trinh lên tiếng xác thừa nhận đã chia tay bạn trai một thời gian.
