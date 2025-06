Phim 'Dưới đáy hồ' - Trấn Hữu Tấn nỗ lực nhưng kịch bản vẫn hạn chế

Mượn chủ đề song trùng để nói về chấp niệm và bản ngã, phim mới của Trần Hữu Tấn mang trong mình nhiều ý tưởng sáng giá. Song, kịch bản và diễn xuất của dàn cast vẫn còn hạn chế.

Genre: Kinh dị

Director: Trần Hữu Tấn

Cast: Karen Nguyễn, Kay Trần, Thanh Duy, Nguyên Thảo, Mạc Trung Kiên, Hoàng Oanh…

Rating: 6/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Dưới đáy hồ có cho mình một ý tưởng thú vị khi khai thác câu chuyện ly kỳ về hồ đá tử thần, nơi được cho là từng xảy ra nhiều vụ án bí ẩn. Mượn giai thoại nổi tiếng này, bộ phim của Trần Hữu Tấn đặt vấn đề khá hấp dẫn về song trùng (Doppelgänger) – yếu tố đặc sắc từng được nhiều tác phẩm nổi tiếng trên thế giới khám phá, nhưng chưa từng xuất hiện ở dòng kinh dị Việt Nam.

Chúng xoáy sâu vào nỗi sợ đánh mất bản ngã, khi một cá nhân có thể bị thay thế bởi một phiên bản khác của chính mình.

Nỗ lực của Trần Hữu Tấn

Câu chuyện theo chân nhóm bạn trẻ Tú (Karen Nguyễn), Trung (Kay Trần), Hùng (Thanh Duy) nhận lời chụp ảnh cưới cho Tina (Hoàng Oanh) – một influencer trẻ nổi tiếng có lượng fan đông đảo. Địa điểm họ chụp là một căn hồ đá hoang vu không bóng người.

Tại đây, hôn phu của Tina, Hưng (Mạc Trung Kiên), bị ảo giác dẫn dụ nên nhảy xuống hồ rồi mất tích. Tina trở mặt, đổ lỗi cho nhóm của Tú đã gây ra vụ việc này. Chẳng ai ngờ, ít ngày sau, một “bản sao” của Hưng từ dưới hồ bất ngờ trỗi dậy. Kể từ đây, lần lượt từng thành viên trong nhóm bạn gặp phải những chuyện kinh hoàng.

Tú buộc phải tìm ra sự thật về căn hồ đá trước khi mọi việc đã quá muộn.

Ý tưởng làm phim về song trùng choàng lên lớp vỏ bọc khá hấp dẫn cho bộ phim của Trần Hữu Tấn. So với những tựa phim kinh điển cùng chủ đề, như Us, The Broken, Mirrors hay xa hơn nữa là Possession, nội dung Dưới đáy hồ tập trung vào lát cắt nhỏ hơn, lựa chọn thông minh khi biên kịch chưa đủ tự tin để chạm đến những chủ đề lớn.

“Chấp niệm khó vượt qua sẽ trở thành ác niệm”. Những song trùng trỗi dậy từ dưới đáy hồ nói cách khác là hiện thân của ám ảnh, nỗi đau hay sang chấn từ quá khứ tới hiện tại mà từng thành viên trong nhóm bạn trẻ cố gắng che đậy. Chúng được tạo ra từ chấp niệm chưa được hóa giải. Và sự xuất hiện của loạt “bản sao” này đẩy dàn nhân vật vào một cuộc giằng co đạo đức, buộc họ phải thẳng thắn đối mặt với bản ngã đen tối của chính mình.

Từ đó, Dưới đáy hồ làm hiện lên thông điệp dũng cảm đối diện với những khúc mắc hay nỗi sợ sâu kín, thay vì phủi bỏ hoặc trốn tránh.

Dưới đáy hồ đánh dấu sự trở lại của Trần Hữu Tấn sau Cám.

Dù một số bi kịch chưa thực sự tự nhiên, tổng thể câu chuyện không bị “xào nấu” quá tay. Xuyên suốt phim vẫn le lói những điều tích cực, giúp người xem có niềm tin và cảm nhận được sự ấm áp. Dưới đáy hồ cũng vì vậy mà không bị bi kịch hoá và chùng xuống. Trần Hữu Tấn cũng khéo léo đan cài một vài mảng miếng hài, làm dịu đi bầu không khí nặng nề, căng thẳng.

So với Cám hay Kẻ ăn hồn, tác phẩm vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh của ê-kíp Trần Hữu Tấn ở khâu thiết kế sản xuất được đầu tư. Phần set quay, phục trang dẫu chưa gây ấn tượng mạnh như Cám nhưng vẫn để lại thiện cảm, đặc biệt khâu hóa trang chỉn chu, thể hiện ở tạo hình của các song trùng. Những cảnh máu me, giết chóc cũng được dàn dựng khá man rợ, mang màu sắc kinh dị rõ nét. Hiệu ứng này càng rõ rệt hơn nhờ những khung hình phủ màu xám tro, để lại cảm giác hoang vu, lạnh lẽo.

Kịch bản, diễn xuất còn hạn chế

Sở hữu nhiều ý tưởng tốt, song Dưới đáy hồ gây tiếc nuối vì kịch bản hạn chế. Đường dây câu chuyện để lộ nhiều điểm gãy đổ, khiến tổng thể trải nghiệm phim trở nên chưa được mượt mà, trọn vẹn.

Mượn chủ đề song trùng để nói về chấp niệm và bản ngã, kịch bản phim còn khá ôm đồm, dàn trải với nhiều tuyến truyện nhỏ. Trần Hữu Tấn nỗ lực khai thác bi kịch của từng nhân vật, từ đó đi sâu vào thông điệp. Thế nhưng, việc anh liên tục diễn giải, kể lể thực chất không cần thiết. Đáng lẽ, nếu chuyện phim được cắt tỉa gọn gàng, thậm chí lược bớt một số nhân vật phụ trong nhóm bạn và tập trung đào sâu bi kịch của nữ chính, Dưới đáy hồ đã có thể tạo ra những lát cắt cảm xúc sắc ngọt hơn.

Kay Trần chưa có nhiều đất diễn trong phim.

Bi kịch lớn nhất nên là nỗi đau bị gặm nhấm, là cách mà mỗi cá nhân đối mặt với chấp niệm dẫn tới kết cục khác biệt. Vì chưa làm rõ được điều này, hành trình đối đầu với ẩn ức từ quá khứ hay sang chấn tâm lý hiện tại khó thể hiện đủ thuyết phục trong Dưới đáy hồ.

Về những mảng miếng kinh dị, bộ phim thực tế chưa để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Những pha hù dọa nhìn chung còn quen thuộc, hơi dễ đoán. Nhiều cảnh chủ yếu dựa vào việc đẩy âm lượng thình lình, khó đạt hiệu quả cao như mong muốn. May mắn, Trần Hữu Tấn không rơi vào cãi bẫy lạm dụng jumpscare như nhiều dự án trước.

Song, anh lại để các nhân vật la hét hơi nhiều, có phần ồn ào. Nỗi sợ hãi không nhất thiết phải được biểu hiện bằng tiếng hét inh ỏi và liên tục. Tiếng thét là nỗi sợ, là ám ảnh hay sự tuyệt vọng tới cùng cực… Vậy nên, nó cần được đặt ở những tình huống đắt giá nhất mới mang lại giá trị biểu đạt ấn tượng.

Dàn diễn viên trẻ của Dưới đáy hồ có màn thể hiện khá khập khiễng. Karen Nguyễn có nhiều đất diễn khi hóa thân Tú, cô nàng với nỗi ám ảnh từ bi kịch tuổi thơ. Cô nàng cho thấy sự biến hóa trong biểu cảm, cũng không ngần ngại lăn xả trong các cảnh quay khó đòi hỏi sức lực. Dẫu vậy, không gian nội tâm của Tú chưa được ngòi bút biên kịch mở rộng tối đa, thiếu những khoảnh khắc bùng nổ đắt giá khiến màn thể hiện của Karen Nguyễn dừng ở mức tròn vai, chưa đủ làm người xem phải ghi nhớ.

Tương tự, vai Hùng và Trung cũng thiếu dấu ấn. Nếu Thanh Duy còn có phân đoạn trình diễn Dragqueen thu hút người xem thì Kay Trần thể hiện còn khá mờ nhạt, với cái kết lãng xẹt.

Phim ghi điểm ở phần nhìn với nhiều cảnh quay khá ấn tượng.

Vai phụ Yến “đá” dưới màn hóa thân của Nguyên Thảo ban đầu tạo cảm giác lợn cợn vì lời thoại và giọng dẫn chuyện khá “ngang tai”. Nhưng về sau, nhân vật lại được trao cho một câu chuyện thú vị, thậm chí có phần lấn át của nữ chính. Nguyên Thảo cũng tạo được thiện cảm với những màn quăng miếng duyên dáng.

Điểm yếu diễn xuất của phim nằm ở Hoàng Oanh, trong vai nữ thần tượng Tina. Màn xuất hiện của cô hầu như gói gọn ở nửa đầu phim nhưng để lại nhiều ức chế vì quá kịch và gồng gượng. Hoàng Oanh đài từ kém tự nhiên, biểu cảm cũng rất cường điệu. Câu chuyện của nhân vật gây khó hiểu vì sự thừa thãi, tạo cảm giác “trên trời rơi xuống” vì chưa có câu chuyện background, đến cả cái kết cũng cụt lủn, không có ý nghĩa nào rõ rệt.