Giải mã 'góa phụ trắng'

Sự vắng mặt của Alanna trong hồi kết "Mission: Impossible" có thể mở ra chương truyện mới, nơi những “bóng hồng” có chỗ đứng riêng thay vì là "vệ tinh" của siêu điệp viên Ethan.

Giữa thế giới điệp viên đầy khói lửa và những pha rượt đuổi nghẹt thở của Mission: Impossible, Góa phụ trắng (Alanna Mitsopolis) hiện lên như một bóng hồng lạ lẫm - không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng hoàn toàn sa vào bóng tối. Sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và bộ óc sắc bén, Alanna Mitsopolis được xem là một trong những nữ phụ ấn tượng nhất loạt phim.

Nhưng khi thương hiệu bước vào hồi kết, sự vắng mặt của nhân vật lại để lại khoảng trống khó lý giải cả về mặt cảm xúc lẫn mạch truyện, làm dấy lên thắc mắc: Điều gì đã xảy ra với Góa phụ trắng?

Bóng hồng giữa thế giới ngầm

Alanna Mitsopolis - biệt danh White Widow (Góa phụ trắng) - lần đầu tiên xuất hiện trong Mission: Impossible - Fallout (2018) như một nhân vật phản diện trung gian, là tay buôn vũ khí đứng giữa ranh giới thiện ác. Cô là con gái của Max, trùm buôn lậu vũ khí từng xuất hiện trong phần đầu tiên của loạt phim năm 1996. Max từng cộng tác rồi phản bội Ethan Hunt, và sau đó thỏa thuận cung cấp tin tình báo cho đội IMF để đổi lấy tự do. Về sau, bà chuyển hướng sử dụng tài sản phi pháp vào hoạt động từ thiện. Khi Max qua đời, Alanna tiếp tục sự nghiệp này - vừa duy trì mạng lưới buôn lậu, vừa điều hành một tổ chức từ thiện để rửa tiền.

Không giống mẹ mình - người luôn giữ phong thái lạnh lùng và kín đáo - Alanna hiện lên như một nhân vật đa diện: vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm, với một bộ óc xảo quyệt đằng sau gương mặt như thiên thần. Sự nhập nhằng trong lý tưởng và mục tiêu khiến cô trở thành một thế lực khó đoán, thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều những phản diện thực thụ.

Trong Fallout, tổ chức của Alanna được thuê làm trung gian trong thương vụ buôn bán ba lõi plutonium. Trong một sự kiện từ thiện tại Paris, Ethan Hunt giả danh kẻ khủng bố John Lark (về sau lộ diện là August Walker) để gặp Alanna. Kế hoạch gặp trục trặc, nhưng Ethan vẫn giúp Alanna thoát hiểm và tiếp tục giả danh để đạt được mục tiêu. Đổi lại, Alanna đưa cho Ethan một lõi plutonium như hành động thiện chí, yêu cầu anh phải giải cứu một tù nhân chính trị - kẻ thù cũ Solomon Lane.

Ethan sau đó gặp lại Alanna tại bờ sông Seine, xác lập thỏa thuận tiếp theo. Sau cùng, CIA vẫn tiếp tục hợp tác ngầm với tổ chức của Alanna, cho cô vai trò trung gian trao trả Lane về MI6.

Góa phụ trắng được thủ vai bởi Vanessa Kirby.

Trong Dead Reckoning Part One (2023), Alanna tái xuất và giữ vai trò quan trọng hơn trong chuỗi xung đột với Entity - một AI siêu việt đã tự tiến hóa và biến mình trở thành mối đe dọa hủy diệt nền văn minh nhân loại. Alanna thuê Grace đánh cắp chiếc chìa khóa kiểm soát Entity để mặc cả với các cường quốc. Nhưng khi nhận ra mức độ đe dọa từ thực thể này, cô nàng trở nên sợ hãi và chấp nhận giao nó cho Gabriel - kẻ phục tùng Entity.

Như mọi khi, lòng trung thành của Alanna không đặt vào bất kỳ phe nào, cô chỉ theo đuổi những gì mang lại lợi ích cho bản thân và mạng lưới tổ chức. Đặc biệt trong Dead Reckoning Part One, khán giả thấy rõ hơn sự tiến hóa trong nhân vật: từ kẻ buôn vũ khí không rõ phe phái, giờ trở thành nhân vật trung gian chiến lược trong cuộc chiến tranh đoạt AI đe dọa nền an ninh toàn cầu .

Góa phụ trắng “mất tích”

Người thổi linh hồn vào Alanna không ai khác ngoài minh tinh người Anh Vanessa Kirby. Sinh năm 1988, cô nàng được biết đến rộng rãi qua vai Công nương Margaret trong loạt phim The Crown, mang về cho cô đề cử BAFTA và danh tiếng trên toàn cầu.

Thế nhưng, chính Mission: Impossible - Fallout mới đưa tên tuổi Kirby đến gần hơn với khán giả đại chúng, dưới hình tượng một femme fatale hiện đại: xinh đẹp, lạnh lùng, thông minh và luôn kiểm soát được tình huống. Alanna hiện lên với mục tiêu rõ ràng, luôn làm mọi cách để giành phần thắng, kể cả khi phải "ký giao kèo với quỷ dữ".

Alanna được đánh giá là một trong các bóng hồng ấn tượng nhất loạt phim.

Không đơn thuần thể hiện một nhân vật quyến rũ, Kirby đã thành công khắc họa Alanna với chiều sâu nội tâm vượt xa khuôn mẫu phản diện. Giới phê bình nhận định góa phụ trắng là điểm nhấn bất ngờ trong Fallout, và cũng là lý do khiến Dead Reckoning Part One trở nên hấp dẫn hơn giữa một nhịp điệu dồn dập, căng thẳng với tuyến nhân vật khổng lồ của nó.

Thế nhưng, ở hồi kết thương hiệu The Final Reckoning, việc Alanna đột ngột “mất tích” không tránh khỏi làm dấy lên tranh luận. Mặc dù khoảnh khắc cuối cùng của Alanna trong tiền truyện vẫn có thể xem là cái kết lửng cho nhân vật, nhưng ban đầu, nhân vật vốn được lên kế hoạch xuất hiện trong The Final Reckoning.

Cụ thể, mãi tới tận vài tuần trước khi phim ra mắt, Vanessa Kirby vẫn còn được liệt kê trong dàn diễn viên của phần phim cuối cùng trước khi bị cắt vai một cách bí ẩn. Thực tế, dù The Final Reckoning đã có quá nhiều diễn biến phức tạp mà không cần đưa White Widow trở lại, nhưng sự vắng mặt của góa phụ trắng vẫn khiến người hâm mộ loạt phim phân vân.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía Paramount hay đạo diễn McQuarrie về nguyên nhân Alanna không tái xuất trong phần kết. Song, nhiều ý kiến cho rằng phần lớn kịch bản The Final Reckoning đã bị thay đổi sau cuộc đình công ngành phim năm 2023, khiến lịch trình quay bị kéo dài và nhiều cảnh bị cắt hoặc viết lại.

Ngoài ra, lịch trình dày đặc của Vanessa Kirby - đặc biệt là sau khi nhận lời tham gia các phim lớn như Napoleon và một số dự án độc lập - khiến việc trở lại phim trường Mission: Impossible trở nên bất cập. Gần nhất, cô nàng còn nhận lời hóa thân Invisible Woman trong bom tấn The Fantastic Four: First Steps của Marvel.

Đây được cho là 2 nguyên nhân dẫn tới sự vắng mặt của Alanna ở hồi kết thương hiệu hành động/điệp viên kinh điển nhất nhì màn ảnh rộng, bên cạnh 007.

Alanna "biến mất" ở hồi kết Mission: Impossible.

Dẫu vậy, việc loại bỏ hoàn toàn nhân vật mà không có bất kỳ lời giải thích cụ thể nào vô tình tạo ra khoảng trống cảm xúc và logic trong tuyến truyện. Góa phụ trắng không phải là nhân vật phụ thoáng qua, mà là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế giới ngầm cũ và cuộc chơi mới của trí tuệ nhân tạo. Sự vắng mặt của góa phụ trắng khiến mạch kết nối giữa Dead Reckoning Part One và The Final Reckoning trở nên thiếu trọn vẹn.

Một số đồn đoán cho rằng McQuarrie vẫn để ngỏ khả năng nhân vật này sẽ trở lại nếu có phần spin-off trong tương lai. Điều này hoàn toàn khả thi, bởi Alanna đại diện cho một dòng nhân vật rất riêng biệt mà Mission: Impossible chưa khai thác hết tiềm năng. Hơn nữa, khả năng diễn xuất của Kirby, kết hợp với sự tò mò của khán giả về mạng lưới ngầm do Alanna vận hành, có thể đủ sức tạo nên một tuyến truyện độc lập trong vũ trụ điện ảnh nếu Paramount quyết định mở rộng thương hiệu.

Góa phụ trắng là minh chứng rõ ràng cho cách Mission: Impossible không ngừng tiến hóa - không chỉ về kỹ xảo hay các cảnh hành động, mà cả về chiều sâu nhân vật và khả năng kể những câu chuyện về thế giới ngầm rắc rối. Sự vắng mặt của cô trong hồi kết có thể là một lỗ hổng đáng tiếc, nhưng mặt khác cũng mở ra khả năng cho một chương truyện mới – nơi những “bóng hồng sát thủ” có chỗ đứng riêng, thay vì chỉ là vệ tinh xoay quanh siêu điệp viên Ethan.