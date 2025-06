Cảnh nóng không cứu nổi chất lượng thảm họa phim 'Năm mười'

Bộ phim của Tấn Hoàng Thông bị khán giả quay lưng vì chất lượng thảm họa, trong khi khâu quảng bá ít được đầu tư, phần lớn do kinh phí hạn hẹp.

Chào sân đầu tháng 6, Năm mười là phim Việt hiếm hoi ra mắt trong khoảng thời gian loạt bom tấn hoạt hình quốc tế lên ngôi, chiếm phần lớn thị phần rạp chiếu. Không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, tác phẩm vừa nhập cuộc đã tỏ ra đuối sức, chìm nghỉm giữa dàn phim ngoại.

Thực tế, để trải nghiệm bộ phim của Tấn Hoàng Thông không hề dễ dàng. Như trong ngày 3/6, theo khảo sát, phim chỉ có khoảng 500 suất chiếu trên cả nước. Phần lớn trong số chúng rơi vào thời điểm giữa trưa hoặc… nửa đêm – bất tiện với người xem.

Suất chiếu 12h40 của Năm mười tại một rạp ở Hà Nội vắng hoe, duy nhất 1 vé bán ra. Thực tế, tình trạng này diễn ra tại hầu hết suất chiếu trên cả nước. Theo thống kê của Box Office Vietnam, trong ngày 3/6, đứa con tinh thần của Tấn Hoàng Thông mới bán ra chưa đầy 1.500 vé.

Có nhiều lý do cộng hưởng, dẫn tới con số “thảm họa” này.

Câu chuyện vụng về, khó hấp dẫn khán giả

Nếu liệt kê các dự án thảm họa của điện ảnh nội địa thời gian gần đây, Năm mười không nghi ngờ gì sẽ là một trong số cái tên đứng đầu danh sách ấy. Thực tế từ đầu năm tới nay, hàng loạt phim Việt đổ xô ra mắt với thể loại kinh dị chiếm ưu thế, gặt hái nhiều thành quả phòng vé đáng khích lệ.

Thế nhưng ở diễn biến khác, không ít trong số chúng còn thiếu sự đầu tư đúng mức, chỉ mải mê chạy theo "cơn sốt" trên thị trường nên chất lượng trồi sụt, dễ gây thất vọng. Đáng tiếc thay, Năm mười cũng đi vào vết xe đổ này.

Do đạo diễn trẻ Tấn Hoàng Thông dẫn dắt, Năm mười lấy cảm hứng từ trò chơi cùng tên quen thuộc. Chuyện phim xoay quanh nhóm bạn trẻ theo chân một người thầy dạy yoga (Trần Phong) đến Đà Lạt để nghỉ dưỡng.

Tưởng là chuyến đi chữa lành, cả nhóm lại phải đối diện với bi kịch sau khi cùng nhau tham gia một trò chơi trốn tìm. Cũng từ đây, một bí mật chôn vùi năm xưa cũng dần dần được hé lộ.

Năm mười là phim điện ảnh đầu tay của Tấn Hoàng Thông.

Chia sẻ về ý tưởng phim, đạo diễn cho biết: "Năm mười vốn là trò chơi dân gian quen thuộc, nhưng khi đặt vào bối cảnh phim kinh dị lại mang đến cảm giác rùng rợn. Vì nó liên quan trực tiếp đến sự mất tích và rình rập, hai trong các yếu tố cốt lõi của dòng phim này".

Thực tế, đạo diễn trẻ đã có trong tay chất liệu làm phim không tệ. Việc khai thác một trò chơi vừa quen thuộc, lại khó đoán với nhiều biến số trở thành bàn đạp làm bật lên sắc màu kinh dị, giật gân, giúp các nhà làm phim có đủ không gian để thỏa sức sáng tạo. Từng có nhiều tác phẩm kinh dị trong và ngoài nước khai thác thành công các trò chơi, hay nghi lễ, phong tục dân gian, từ Ouija (Mỹ), The Wailing (Hàn Quốc) hay Veronica (Tây Ban Nha)…

Thế nhưng, Năm mười lại hiện lên là một bản phim cóp nhặt, thiếu sáng tạo. Thuộc thể loại kinh dị, chuyện phim lạc lối trong những drama ồn ào và lỗi thời, trong khi chất kinh dị gần như bằng không. Phân nửa thời lượng trôi qua, tác phẩm vẫn quanh quẩn trong việc thiết lập câu chuyện của từng nhân vật. Kéo theo đó, khán giả uể oải khi phải theo dõi những drama ngớ ngẩn, sắp đặt một cách khiên cưỡng.

Càng khó hiểu hơn khi biên kịch “mượn” bói bài Tarot để giãi bày câu chuyện cá nhân, gia đình của từng thành viên hòng câu cảm xúc. Trước đó, ý tưởng về Tarot từng được bộ đôi Spenser Cohen và Anna Halber khai thác trong bộ phim kinh dị cùng tên năm 2024. Bói bài được sử dụng như một cách kích hoạt điềm báo, dẫn lối tới những ác mộng hay bi kịch mà nạn nhân phải đối mặt. Thế nhưng ở Năm mười, chúng hoàn toàn không cho thấy bất kỳ phát hiện nào mới mẻ.

Trong khi, motif nhóm bạn trẻ bị cô lập, tìm cách sống sót trước mối đe dọa lại từng được hàng trăm phim kinh dị quốc tế sử dụng, với những cái tên điển hình như Friday the 13th, The Evil Dead, The Descent, Hatchet, The Cabin in the Woods hay Wrong Turn…

Việc lặp lại những công thức kể chuyện và tình tiết quen thuộc biến Năm mười trở thành một bản sao chép, cóp nhặt hời hợt, vô tội vạ từ rất nhiều tựa phim cùng thể loại mà không có thay đổi, phát hiện nào đáng ghi nhận. Cảm giác “đã chứng kiến nó ở đâu đó” ru ngủ sự hứng thú của người xem, biến trải nghiệm thưởng thức Năm mười ngoài rạp trở nên đáng thất vọng.

Cú “ngã ngựa” ngoài phòng vé

Bên cạnh câu chuyện cũ kỹ với nhiều chi tiết khuôn sáo, ngô nghê, Năm mười cũng khó lòng kéo chân khán giả với màn trình diễn vụng về của dàn cast trẻ. Phim quy tụ nhiều gương mặt còn khá lạ lẫm trên màn ảnh Việt, như Quang Mẫn, Vân Anh, Tú Uyên, Trung Huy, Raman Quốc Cường… Việc không có bất kỳ gương mặt phòng vé nào khiến tác phẩm tỏ ra kém sức hút trên truyền thông, mạng xã hội, không được quan tâm từ trước khi ra mắt.

Mặt khác, dàn cast thiếu kinh nghiệm có màn thể hiện còn vụng về trong Năm mười. Biểu cảm diễn viên khá đơ cứng, kém tự nhiên, trong khi những phân đoạn cao trào lại lên gân và rất kịch. Yếu tố lời thoại cũng góp phần kéo tụt chất lượng tác phẩm. Năm mười gây ức chế với nhiều đoạn hội thoại vô nghĩa, sáo rỗng, như khi nảy sinh tranh cãi vì chuyện… đi vệ sinh. Việc diễn viên thoại như đọc kịch bản, thậm chí đứng chờ tới lượt để thoại khiến bầu không khí cực kỳ gượng gạo.

Tấn Hoàng Thông sai lầm khi lồng ghép cảnh 18+ như một cách câu kéo sự quan tâm nơi khán giả. Song, chiêu trò cài cắm cảnh nóng vô tội vạ, lại không có ý nghĩa thực tế đã phản tác dụng, càng làm tăng sự thất vọng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến phản ứng với chi tiết này.

Sau hàng loạt phim kinh dị ồ ạt ra mắt, thị trường trở nên “chật chội” hơn, nơi người xem buộc phải đưa ra lựa chọn dựa trên độ nhận diện thương hiệu, yếu tố nội dung hoặc chiến dịch quảng bá, marketing. Với Năm mười, cả ba yếu tố kể trên đều ở mức dưới trung bình.

Tấn Hoàng Thông còn là cái tên lạ lẫm với đại chúng, trong khi phim cũng không quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, mặt khác nội dung chưa làm nổi bật chất liệu dân gian hay yếu tố văn hóa bản địa – hai xu hướng đang chứng minh được hiệu quả rõ rệt với dòng phim kinh dị thời gian qua. Điều này đồng nghĩa Năm mười chưa cho khán giả một lý do đủ thuyết phục để mua vé, giữa thời điểm có rất nhiều lựa chọn phổ biến và “an toàn” hơn ngoài rạp.

Thời điểm ra mắt, khi đối đầu với hàng loạt bom tấn quốc tế, cũng là lựa chọn quá rủi ro của ê-kíp phát hành. Trước sức nóng áp đảo từ Doraemon hay Nhiệm vụ bất khả thi…, Năm mười chịu nhiều thiệt thòi về suất chiếu và khả năng tiếp cận đại chúng.

Phim chèn cảnh nóng kém duyên và phản cảm.

Mặt khác, do vấn đề kinh phí hạn hẹp, phim hầu như ít đầu tư vào các chiến dịch truyền thông. Việc chỉ đơn thuần “ăn theo” dòng kinh dị đang hot không đủ để Năm mười trụ vững giữa thị trường hè lắm biến động. Tại đó, tác phẩm không có USP (Unique selling point – điểm bán hàng độc nhất), khi từ nội dung tới các yếu tố truyền thông đều không nổi bật, là một rủi ro chí mạng có thể dẫn đến thất bại doanh thu.

Tính đến tối 3/6, tổng số tiền phim kiếm được theo ghi nhận mới ở mức 1,7 tỷ đồng . Riêng trong ngày, phim dắt túi chưa đầy 100 triệu đồng. Theo khảo sát, Năm mười mới công chiếu nhưng tỷ lệ lấp đầy rất thấp, dưới ngưỡng 10%, trong khi các phim kinh dị khác trung bình dao động quanh mức 30%. Điều đó phản ánh tác phẩm gần như đã bị loại khỏi “radar” lựa chọn của khán giả ngay từ thời điểm nhập cuộc, khó có cơ hội trụ rạp lâu dài hay lội ngược dòng.