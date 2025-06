Hai 'đả nữ' khét tiếng trong 'Nhiệm vụ bất khả thi 8'

Hayley Atwell sinh năm 1982 tại Anh, nổi danh toàn cầu với vai Peggy Carter trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Cô góp mặt trong nhiều bom tấn siêu anh hùng ăn khách như Age of Ultron, Ant-Man, Endgame hay Doctor Strange in the Multiverse of Madness… Trước khi trở thành minh tinh điện ảnh, Hayley cũng nổi danh trên sân khấu và truyền hình. Cô từng nhận đề cử Quả cầu vàng cho The Pillars of the Earth. Nữ diễn viên hiện sống ở London cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Ned Wolfgang Kelly. Cả hai hẹn hò từ năm 2022 và đính hôn sau hai năm bên nhau. Ảnh: @wellhayley.