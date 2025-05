‘Nhiệm vụ bất khả thi 8’ - Tom Cruise quá liều

Nếu không phải Tom Cruise, sẽ không một cái tên nào đủ sức đưa "Mission: Impossible" băng qua hành trình suốt gần 3 thập kỷ, mà vẫn bền bỉ, cảm xúc và hấp dẫn như thế.

Genre: Hành động

Director: Christopher McQuarrie

Cast: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg…

Rating: 7.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Thật khó để tìm ra một cái tên thứ hai tại Hollywood, vừa bền bỉ, lại liều lĩnh, thậm chí “điên rồ” như Tom Cruise.

Ở tuổi lục tuần, khi nhiều ngôi sao hành động lựa chọn dần lui về hậu trường, anh vẫn miệt mài phía trước máy quay, tự ném mình vào những thách thức không tưởng: từ lao mình khỏi vách núi, đu bám trực thăng ngoài không trung hay lặn dưới biển băng… mà không cần diễn viên đóng thế.

Suốt gần ba thập kỷ gắn bó với Mission: Impossible, Cruise không chỉ là gương mặt đại diện mà trở thành linh hồn sống của loạt phim. Và khi thương hiệu này đi tới chương hồi cuối cùng, việc phải tạm biệt tài tử trong vai diễn điệp viên kinh điển là lời chia tay không hề dễ dàng, nhất là với những ai đã hâm mộ và dõi theo loạt phim từng ấy năm qua.

Hồi kết cho Ethan Hunt

Ở tiền truyện Dead Reckoning Part One, Ethan Hunt và cả đội IMF cùng hàng loạt thế lực lao vào cuộc truy lùng The Entity – AI đã tự tiến hóa và phát triển ý thức riêng, rồi phản lại con người. Nó chiếm quyền điều khiển tàu ngầm Sevastopol của Nga, gây ra thảm kịch khiến toàn bộ thủy thủ đoàn thiệt mạng, rồi sau đó ẩn mình trong hệ thống dữ liệu toàn cầu.

Nhưng thay vì tiêu diệt The Entity, nhiều phe phái trong chính phủ Mỹ và các quốc gia khác lại muốn chiếm lấy nó như một vũ khí tối thượng. Chìa khóa duy nhất để đánh bại AI toàn năng này là tìm ra vị trí của con tàu đắm Sevastopol, nơi đang lưu giữ đoạn mã gốc của nó.

Mission: Impossible – The Final Reckoning (tựa Việt: Nghiệp báo cuối cùng) tiếp tục theo chân siêu điệp viên Ethan Hunt và đội IMF trên hành trình săn lùng The Entity. Chỉ có điều, thời gian của họ còn lại rất ít khi nó đã lên sẵn kế hoạch hủy diệt nhân loại, tái thiết lập một nền văn minh mới.

The Final Reckoning là bom tấn đắt đỏ bậc nhất lịch sử, với ngân sách sản xuất lên tới 400 triệu USD .

Với thời lượng rất dài, lên tới gần 3 tiếng đồng hồ, The Final Reckoning phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: viết tiếp cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa con người và công nghệ còn đang dang dở trước đó, mặt khác tìm ra một cái kết trọn vẹn cho chặng hành trình chạy đua gần 3 thập kỷ của đặc vụ Ethan Hunt. Phần kịch bản do Christopher McQuarrie và Erik Jendresen chấp bút tiếp tục khai thác chủ đề quen thuộc về lòng trung thành, sự hy sinh và sâu xa hơn là những câu hỏi đạo đức về công nghệ, hay cụ thể là trí tuệ nhân tạo trong xã hội đương đại.

Việc theo dõi nửa đầu The Final Reckoning có phần khá thử thách khán giả đại chúng, đặc biệt với những ai chưa xem phần tiền truyện. Sự xuất hiện của hàng loạt thông tin, cái tên cùng những manh mối điều tra qua lời thoại dày đặc, tạo cảm giác bất kỳ giây phút lơ đãng nào cũng có thể dẫn tới trải nghiệm khó hiểu, không bám kịp nội dung phim ngay sau đó.

Sự phức tạp này xuất phát từ việc có quá nhiều tuyến nhân vật và những mâu thuẫn, rắc rối phát sinh trong quá trình truy tìm The Entity: các phe phái chính phủ lăm le chiếm đoạt để sở hữu, phe của Tom Cruise bằng mọi cách tiêu diệt, trong khi Gabriel – gã tay sai của The Entity ở phần trước – lại trở mặt, muốn kiểm soát để điều khiển nó…

McQuarrie đã cố gắng móc nối toàn bộ sự kiện này một cách vừa vặn, dù chưa thực sự mạch lạc như phần tiền truyện. Song, việc liên tục đặt ra những câu hỏi và thách thức mới vẫn cuốn người xem vào một hành trình đầy rẫy những thử thách tưởng chừng bất khả thi.

Điểm cộng dành cho tác phẩm khi dành nhiều tâm huyết đào sâu tâm lý nhân vật, như một cách in đậm dấu ấn thương hiệu trong mắt khán giả ở phần phim cuối cùng. Sự hy sinh của một thành viên IMF, cùng rất nhiều cái giá đau đớn khác phải trả trong quá trình săn đuổi phản diện tôn vinh thông điệp phim, cũng đồng thời là “tôn chỉ hoạt động” của IMF sau từng ấy năm hoạt động: “Chúng ta sống và chết trong bóng tối, vì những người ta yêu quý, và cả những người ta chưa từng gặp”.

Đó là lời thề đầu tiên khi Ethan gia nhập nhóm cách đây gần 3 thập kỷ, cũng là lời kết trọn vẹn cho chặng hành trình bền bỉ của chàng siêu điệp viên này.

Tom Cruise lăn xả

The Entity không nghi ngờ gì là phản diện khó nhằn nhất mà Ethan Hunt phải đối mặt. Không hình hài, không quốc tịch và cũng không đạo đức, nó chẳng phải một đối tượng có thể thuyết phục, thương lượng hay tiêu diệt theo đúng nghĩa đen.

The Entity, ở một góc nhìn nào đó, là hệ quả, là “nghiệp báo” khi xã hội loài người quá phụ thuộc vào công nghệ, tôn thờ nó đến mức mất khả năng kiểm soát.

Phim mở màn với 190 triệu USD trên toàn cầu.

Việc xây dựng một phản diện đầy hấp dẫn tạo nên sức hút cho cả Dead Reckoning Part One và tới nay là The Final Reckoning. Dẫu vậy, ở phần hậu truyện, The Entity lại chưa đủ “đất diễn”, có phần lép vế và dễ đoán. Những âm mưu, kế hoạch mà nó vạch ra trong quá trình thao túng, kiểm soát nền văn minh nhân loại thực tế chưa đủ sức thuyết phục mạnh mẽ.

Dẫu vậy, trải nghiệm The Final Reckoning, đặc biệt ở nửa sau tác phẩm, vẫn cực kỳ hấp dẫn và choáng ngợp, thể hiện trọn vẹn tinh thần thương hiệu đã gây dựng suốt gần 3 thập kỷ qua. Loạt cảnh hành động tiếp tục được nâng tầm với những thử thách mạo hiểm mới.

Tom Cruise chứng minh độ liều lĩnh tới điên rồ khi tự mình thực hiện nhiều cảnh quay gây sốc, từ việc ghi hình tại Bắc Cực, lặn biển thời gian dài cho tới đu người, chiến đấu trên máy bay hai tầng cánh treo ngược giữa không trung… Ở độ tuổi lục tuần, việc tài tử dám lăn xả và thách thức giới hạn bản thân cho vai diễn khiến người ta phải kinh ngạc và ngả mũ thán phục.

Christopher McQuarrie biết cách làm người xem phải nín thở theo dõi với lối dàn dựng bầu không khí kịch tính hiệu quả cao. Tiết tấu phim hồi cao trào căng như dây đàn, với sự đan xen của hàng loạt pha rượt đuổi, xả súng hay đấu tranh suy nghĩ…

Tất cả đều được dàn dựng cực kỳ công phu, với tính chân thực, không lạm dụng kỹ xảo. Khéo léo ở chỗ, những thách thức điên rồ lại được đặt trong cuộc chạy đua với thời gian, tạo nên một trải nghiệm hồi hộp tới thót tim tại rạp – điều mà ngoài Nhiệm vụ bất khả thi, hiếm thương hiệu hành động nào thành công làm được.

Tom Cruise một lần nữa gây sốc vì cảnh quay mạo hiểm.

Phần âm nhạc tiếp tục là điểm cộng lớn của The Final Reckoning. Giai điệu kịch tính dưới bàn tay nhà soạn nhạc Max Aruj và Alfie Godfrey giúp người xem dễ dàng đắm chìm vào thế giới của các điệp viên, cảm nhận được sự nguy hiểm, căng thẳng và kịch tính trong từng nhiệm vụ.

The Final Reckoning có thể coi là hồi kết đẹp cho Mission: Impossible. Dù không đạt đến tầm vóc hoàn hảo như Fallout hay sự sắc sảo đầy toan tính của của Ghost Protocol, phần phim này vẫn thỏa lòng khán giả hâm mộ, nhất là bằng những nỗ lực tri ân di sản thương hiệu sau chặng đường gần 3 thập kỷ gắn bó.