'Avatar 3' bùng nổ doanh thu ở rạp Việt

Chưa khép lại tuần mở màn, "Avatar: Fire and Ash" đã mang về 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Không riêng tại Việt Nam, bộ phim của James Cameron đang làm dậy sóng phòng vé thế giới.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Avatar: Fire and Ash đã chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng dù chưa khép lại tuần mở màn tại Việt Nam. Phim đang cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé, tốc độ kiếm tiền nhanh chóng mặt.

Riêng trong ngày 21/12, đứa con tinh thần của James Cameron dắt túi 25 tỷ đồng , với hơn 200.000 vé bán ra trên tổng số 4.300 suất chiếu. Với tình hình phòng vé hiện tại, bom tấn khoa học viễn tưởng được giới quan sát kỳ vọng sẽ chinh phục cột mốc doanh thu 300 tỷ đồng tại thị trường Việt.

Không riêng tại nước ta, Avatar: Fire and Ash đang khiến phòng vé thế giới dậy sóng, thống trị bảng tổng sắp phim rạp tại nhiều quốc gia, khu vực. Tờ Variety dự đoán dự án với kinh phí hơn 400 triệu USD này sẽ khép lại tuần mở màn với thành tích khoảng 340- 350 triệu USD toàn cầu.

Avatar 3 thu 100 tỷ đồng ở rạp Việt. Ảnh: Disney.

Diễn ra sau các sự kiện của phần 2, Avatar 3 viết tiếp câu chuyện về hành trình của gia đình Jake Sully và Neytiri. Trải qua biến cố Neteyam hy sinh, cả gia đình chìm trong đau thương. Nhưng họ không có thời gian để chữa lành, khi đội quân của “người trời” tiếp tục ập tới.

Phản diện Miles Quaritch vẫn đau đáu kế hoạch lùng sục Jake, trả mối hận phản bội đồng loại khi xưa. Đáng sợ hơn, gã bắt tay với Người Tro, một tộc Na’vi bản địa hung hăng, giận dữ và hiếu chiến.

Sau các ngày chiếu đầu tiên, bộ phim của James Cameron nhận phản hồi tích cực vầ chất lượng. Khán giả lẫn giới chuyên môn không tiếc lời khen ngợi tác phẩm với phần hình ảnh, kỹ xảo vượt sức tưởng tượng. Câu chuyện của phần 3 cũng được mở rộng, giới thiệu thêm một số bộ tộc Na'vi mới. Dẫu vậy, thời lượng hơn 3 tiếng vẫn là một thách thức với nhiều khán giả.