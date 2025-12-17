Khán giả Việt Nam khen 'Avatar 3' trong suất chiếu đầu tiên

"Avatar: Fire and Ash" vừa có những suất chiếu đặc biệt đầu tiên ở Việt Nam. Phim đón nhận phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt là phần hình ảnh ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng.

Hôm 16/12, Avatar: Fire and Ash có buổi chiếu đặc biệt dành cho báo giới, truyền thông tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tới tham dự. Buổi chiếu phim kéo dài hơn 3 tiếng diễn ra trong sự háo hức, phấn khích. Nhiều khán giả reo hò thích thú và đồng loạt vỗ tay trong những cảnh hành động, cao trào.

James Cameron chiêu đãi khán giả bữa tiệc hình ảnh đẹp mê hoặc.

Sau buổi chiếu, nhiều cây bút phê bình và khán giả đồng loạt nhận xét Avatar 3 mang đến trải nghiệm điện ảnh độc đáo, là minh chứng cho việc sức mạnh của rạp chiếu vẫn trường tồn với thời gian. Phim đẹp mê hoặc với phần hình ảnh choáng ngợp, các cảnh hành động kịch tính, hấp dẫn. Đây cũng là yếu tố giúp tác phẩm lôi cuốn người xem, dù thời lượng được cho là rất dài (3 tiếng 17 phút).

"Mỗi khung hình đều bắt mắt và có thể cắt ra làm hình nền. Âm thanh rền vang khiến cho các pha hành động đã hay lại càng không thể rời mắt. Phần này quá nhiều cảm động và bất ngờ. Hơn 3 tiếng mà coi xong tưởng mới 30 phút trôi qua vì quá lôi cuốn", một trang phim đánh giá.

Khán giả khác nhận xét: "Quá đã từ hình ảnh, âm thanh đến nhạc phim và tất cả phân cảnh hành động. Coi cảnh nào là mê cảnh ấy. Từng phút giây ngồi ở rạp đều xứng đáng. Dù thời lượng dài nhưng cảm giác phim thật ngắn".

Một số luồng ý kiến khác cho rằng thời lượng quá dài không phải trải nghiệm lý tưởng với thị hiếu khán giả hiện nay. Tuy nhiên, phần hình ảnh ấn tượng là điều đã níu giữ sự chú ý cho câu chuyện của phần 3 Avatar.

Phản diện mới xuất hiện trong Avatar 3.

Avatar 3 sẽ chính thức công chiếu từ 19/12. Phim tiếp tục theo chân gia đình Jake Sully trong cuộc đối đầu với đội quân RDA do Đại tá Miles Quaritch dẫn đầu. Họ vẫn chưa nguôi đau buồn trước cái chết của người con trai cả Neteyam sau những diễn biến ở phần 2. Lần này, mối đe dọa với gia đình Jake càng lớn hơn khi Miles Quaritch bắt tay với bộ tộc Người Tro (Ash People) trên hành tinh Pandora.

Phần phim này khai thác sâu hơn các chủ đề về gia đình, bản sắc, hậu quả của xung đột và sự chia rẽ giữa các cộng đồng trên Pandora, trong bối cảnh căng thẳng leo thang không chỉ giữa người Na’vi và con người mà còn giữa các bộ tộc với nhau.