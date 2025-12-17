Diễn viên Hà Hương chia sẻ thất bại của "Thế hệ kỳ tích" là một nốt trầm với cả đoàn phim. Cô cảm thấy tiếc cho đạo diễn lẫn ê-kíp, vì đã dành nhiều kỳ vọng vào dự án.

Vài ngày trước khi Thế hệ kỳ tích ra mắt, Hoàng Nam và đoàn phim háo hức chia sẻ loạt thông tin xoay quanh phim, thể hiện sự kỳ vọng của anh về sản phẩm điện ảnh mới.

2 ngày mở bán suất chiếu sớm, phim bán vé ảm đạm, hụt hơi ngay từ những bước chân đầu tiên. Hôm công chiếu chính thức (12/12), tác phẩm chỉ kịp dắt túi hơn 100 triệu đồng - con số gây ngỡ ngàng nếu đặt lên bàn cân với phim đầu tay của Hoàng Nam, Đèn âm hồn, từng gây sốt phòng vé đầu năm với doanh thu hơn trăm tỷ. Cũng trong ngày, Hoàng Nam lên tiếng thừa nhận đứa con tinh thần đã thất bại về doanh thu và gọi đây là một "cú ngã đau".

Chỉ 2 ngày sau, anh tuyên bố tạm từ bỏ cuộc chơi điện ảnh, quay trở lại với công việc sáng tạo nội dung sau cú sốc của Thế hệ kỳ tích.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, diễn viên Hà Hương cho hay cú ngã ngoài phòng vé của Thế hệ kỳ tích là một "nốt trầm" khiến ê-kíp thấy buồn và hụt hẫng. "Tôi thấy tiếc cho Hoàng Nam và cả đoàn phim", cô bộc bạch.

'Tôi thấy buồn và hụt hẫng'

Đã khá lâu, khán giả mới thấy "chị Nguyệt thảo mai" trở lại màn ảnh. Sau một thời gian im ắng, cô gây bất ngờ khi nhận lời tham gia Thế hệ kỳ tích của Hoàng Nam. Diễn viên hóa thân Phương Tứ, người cô ruột có định kiến với nam chính, hay móc mỉa cậu về chuyện theo đuổi ước mơ tạo ra tựa game nổi tiếng.

Đây là một trong những phim điện ảnh đầu tiên của Hà Hương. Trước đó, cô từng có vai phụ trong Mỹ nhân thần sách (Nguyễn Tường Nguyên Phương đạo diễn), song phim ra mắt đúng thời điểm dịch Covid-19 nên không được nhiều người biết tới. Diễn viên cho biết vì thế mà rất mong đợi, kỳ vọng vào tác phẩm lần này.

Trải lòng về việc nhận lời đóng phim, Hà Hương cho hay có 3 lý do khiến cô đồng ý bắt tay Hoàng Nam.

"Đầu tiên là cảm giác tò mò, không biết một 'đạo diễn trăm tỷ' làm việc thế nào. Trước đó, hầu như mọi người biết tới Nam qua các nội dung sáng tạo trên Youtube. Bản thân tôi cũng tò mò được bắt tay Nam trong một bộ phim do bạn thực hiện. Tới khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là một vai diễn thú vị và tạo được đồng cảm. Rất nhiều phụ nữ Việt Nam cũng ở trong hoàn cảnh như vậy.

Cuối cùng là tôi biết trong dàn cast có rất nhiều người mà tôi quý mến, yêu thương, như cô Thanh Hoa, anh Tuấn Hưng, bên cạnh đó là rất nhiều bạn trẻ. Tôi đã có một thời gian dừng làm nghệ thuật, nên khá háo hức được làm việc với các bạn gen Z nên đã nhận lời tham gia", diễn viên tâm sự.

Hà Hương trong phim.

Thế nhưng, sự hào hứng đó nhanh chóng bị thế chỗ bởi cảm giác hụt hẫng khi tác phẩm chính thức công chiếu. Hà Hương cho biết vài ngày qua, những diễn biến xoay quanh Thế hệ kỳ tích xảy ra quá bất ngờ, khiến cô và cả ê-kíp cảm thấy sốc.

Người đẹp bộc bạch: "Thực ra tôi thấy buồn lắm chứ. Tôi cũng muốn nhìn thấy thành quả của cả đoàn phim được khán giả đón nhận. Dù sao cũng lâu lắm rồi mới trở lại đóng phim, nhất là với phim chiếu rạp, tôi lại còn là một tân binh. Nên ban đầu, tôi rất háo hức, không biết phim sẽ được đón nhận thế nào, doanh thu ra sao. Đây cũng là lần đầu tôi tham gia quảng bá, cinertour, nên cũng có chút ngơ ngác.

Khi phim ra mắt tại Hà Nội, mọi người chào đón nhiệt tình càng làm tôi thêm háo hức. Nhưng tới buổi cinetour hôm 11/12, tôi bị giật mình vì thấy rạp vắng khách. Tôi trộm nghĩ chắc chưa phải đến ngày chính thức bán vé, với lại cũng vào khung giờ mọi người đang bận, chưa thể đi xem.

Rồi đến 12/12, Hoàng Nam thông báo đây sẽ là buổi cinetour cuối cùng vì phim đối diện nguy cơ lỗ, thành tích không như kỳ vọng và có nguy cơ rời rạp sớm. Lúc đấy tôi buồn kinh khủng. Vừa buồn, vừa tiếc cho cả đoàn phim. Mấy tháng làm việc chung, Nam hay tôi và cả ê-kíp đều đặt tình yêu và sự kỳ vọng vào tác phẩm. Nên khi phim không thành công, mọi người đều cảm thấy hụt hẫng”.

Hà Hương tiết lộ Thế hệ kỳ tích được bấm máy từ đầu tháng 9. Ban đầu, phim hướng tới chủ đề tình cảm gia đình, tình bà cháu nên mới có nhan đề Bà đừng buồn con. Nhưng sau đó, trong quá trình dựng phim, đạo diễn có nhiều phát hiện mới và quyết định hướng tới chủ đề giới trẻ nỗ lực chạm đến kỳ tích trong kỷ nguyên đất nước vươn mình.

Sự thay đổi đột ngột ấy cũng khiến vai diễn Phương Tứ của Hà Hương bị ảnh hưởng ít nhiều. Cô cho biết cảm thấy tiếc vì một số cảnh khá xúc động của mình đã bị lược bớt, không xuất hiện trong bản chiếu rạp.

Diễn xuất của Hà Hương được đánh giá tích cực dù thời lượng lên hình khiêm tốn.

“Nhân vật của tôi không phải vai chính, chỉ là tuyến phụ, tạo áp lực, mâu thuẫn trong gia đình để cho nhân vật chính là Tiến tỏa sáng. Tôi nghĩ mình đã làm tốt nhất có thể vai trò của mình.

Dù cảm thấy tiếc vì một số cảnh bị cắt, tôi vẫn rất tôn trọng định hướng, quyết định của đạo diễn lẫn ê-kíp. Với tôi, một diễn viên cần làm tốt nhân vật của mình. Câu chuyện hậu kỳ, biên tập thế nào thì lại nằm ở đạo diễn, tôi không thể và cũng không muốn can thiệp", Hà Hương nói.

'Hoàng Nam xin lỗi diễn viên vì ngại ảnh hưởng'

Trước loạt ý kiến đánh giá trái chiều từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn về chất lượng phim, Hà Hương cho biết cô đón nhận mọi góp ý với tâm thế cởi mở. Vì với cô, khen chê là chuyện thường tình.

Diễn viên bộc bạch trong quá trình thực hiện dự án, cả ê-kíp ai cũng nỗ lực để tạo ra một sản phẩm theo đúng mong muốn và kỳ vọng. Nhưng chuyện khán giả đón nhận tác phẩm này thế nào lại nằm ở cảm xúc riêng của mỗi người. Có người cảm thấy xúc động, gần gũi thì cũng có người không thích câu chuyện, lối kể như vậy. Khán giả ai cũng có quyền góp ý, đánh giá khen hay chê.

Diễn viên chia sẻ: "Với tôi, những lời nhận xét khen, chê đều có ích. Được khen thì đó sẽ là động lực cho cả ê-kíp, còn nếu bị chê thì cũng là bài học để mình ngẫm lại, rút kinh nghiệm cho những dự án sau. Điều này không chỉ là với đạo diễn, mà còn cả diễn viên, đoàn phim".

Về việc Hoàng Nam vừa có "cú ngã đau", vội vã nhận thất bại và rút khỏi sân chơi điện ảnh, Hà Hương tâm sự cô thông cảm và thấy tiếc cho đạo diễn. Người đẹp cho biết trải nghiệm làm việc thực tế với Hoàng Nam cho cô cái nhìn rất khác về anh, so với những gì biết đến trước đó qua những nội dung sáng tạo trên mạng xã hội.

"Hoàng Nam là một người rất cầu thị, biết cách lắng nghe các diễn viên. Trên phim trường, Nam chỉ đạo mọi thứ rất nhẹ nhàng. Tôi và Hoàng Nam đều nhìn thấy những điều tích cực ở nhau. Khi tôi góp ý cho nhân vật của mình, lời thoại của mình để làm sao giúp vai diễn chân thực, gần gũi hơn, Nam luôn sẵn sàng lắng nghe", diễn viên chia sẻ.

Hà Hương cùng ê-kíp trên phim trường.

Cô nói thêm: "Tôi nghĩ Nam là một người rất dũng cảm, khi dám đứng ra chịu trách nhiệm cho thất bại của mình. Những ngày qua, Nam cũng xin lỗi các diễn viên, vì e ngại phản ứng trái chiều về phim làm ảnh hưởng tới mọi người. Thực sự lúc đó, tôi rất thương Nam. Không ai muốn tâm huyết, tâm tư tình cảm gửi gắm trong đứa con tinh thần của mình lại bị từ chối đón nhận cả.

Tôi nhắn cho Nam, động viên bạn rằng chuyện thất bại đôi khi cũng là tín hiệu để mình chậm lại một nhịp. Mỗi lần vấp ngã lại cho mình một bài học khác, nên thành công hay thất bại đều là những trải nghiệm quý. Chỉ là trải nghiệm đó mang tính tích cực ít hay nhiều mà thôi”.