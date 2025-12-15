Phim của Hoàng Nam thu 700 triệu đồng

Khép lại tuần mở màn, "Thế hệ kỳ tích" mới dắt túi khoảng 700 triệu đồng - thành tích thấp thuộc hàng kỷ lục trong năm 2025. Phim không thể tạo ra "kỳ tích" như đạo diễn mong đợi.

2025 là một năm đặc biệt, nhiều bất ngờ và cú sốc với Hoàng Nam - đạo diễn có xuất phát điểm là nhà sáng tạo nội dung trên mạng. Đầu năm, anh trình làng phim đầu tay Đèn âm hồn. Tác phẩm nhận phản hồi trái chiều về chất lượng, nhưng nhờ hưởng lợi từ thời điểm ra mắt, thị hiếu khán giả và sự tò mò về cái tên đạo diễn, vẫn thu hút đông đảo người xem. Khép lại hành trình phòng vé, Đèn âm hồn mang về hơn 100 tỷ đồng trước sự ngỡ ngàng của giới quan sát.

Thừa thắng xông lên, cuối năm, anh nhanh chóng tung ra tác phẩm thứ 2 - Thế hệ kỳ tích. Vẫn vấp tranh luận về chất lượng, nhưng lần này, kỳ tích đã không xảy đến với Hoàng Nam. Đứa con tinh thần của đạo diễn vừa có màn ra mắt đáng quên bậc nhất năm qua. Cụ thể, kết thúc tuần mở màn, Thế hệ kỳ tích mới kịp mang về khoảng 700 triệu đồng.

Phim của Hoàng Nam đối diện nguy cơ thua lỗ rất nặng. Ảnh: ĐPCC.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy phim vừa ra mắt đã có số suất chiếu hạn chế, tỷ lệ lấp đầy rạp thấp. Nhiều suất chiếu phim thậm chí chỉ bán ra 1 vé. Tác phẩm thậm chí không lọt vào top 10 bảng tổng sắp doanh thu, xếp sau những bộ phim đã ra rạp cách đây 1 tháng.

Với thành tích chào sân thê thảm này, phim không còn cơ hội tạo nên cú lội ngược dòng, trước khi cơn sốt Avatar 3 ập tới. Từ một trong các đạo diễn có màn ra mắt thành công nhất tại thị trường Việt, Hoàng Nam vừa có "cú ngã đau", mà theo anh chia sẻ là không biết khi nào mới vực dậy nổi.

Với kinh phí theo tiết lộ lên tới 26 tỷ đồng , Thế hệ kỳ tích khiến đạo diễn chịu thua lỗ nặng. Hôm 14/12, anh cũng lên tiếng, cho biết sẽ tỉnh táo sau thất bại này và tạm dừng làm phim, quay về với công việc sáng tạo nội dung.

Avatar trở lại rạp Việt với phần phim thứ 3 vào ngày 19/12. Ảnh: Disney.

Trở lại với phòng vé Việt, tuần qua, Zootopia 2 vẫn là cái tên thống trị bảng xếp hạng. Đã là tuần thứ 3 liên tiếp bộ phim hoạt hình không có đối thủ ở rạp Việt. Phim theo thống kê đã gần chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng .

Ngoài Thế hệ kỳ tích, các phim Việt ra mắt trước đó như Hoàng tử quỷ hay Quán Kỳ Nam cũng không có thành tích nổi bật. Truy tìm long diên hương sau 1 tháng chiếu cũng cạn nhiệt, thời điểm rời rạp dự kiến không xa.

Tuần này, Avatar 3 chính thức đổ bộ, dự kiến khuấy đảo phòng vé và không có đối thủ trong thời gian dài. Như vậy, rạp Việt tháng 12 hoàn toàn bị phim ngoại thống trị.