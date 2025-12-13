Hoàng Nam và ê-kíp phim xin lỗi

Đạo diễn "Thế hệ kỳ tích" trải lòng về việc phim đối diện thất bại dù mới ra mắt. Anh mong khán giả "cứu" phim, giúp tác phẩm có thể ở lại rạp lâu hơn.

Tối 12/12, ê-kíp Thế hệ kỳ tích thông báo về việc hủy các lịch trình cinetour sắp tới, với lý do "lịch trình bất khả kháng", đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

"Ê-kíp Thế hệ kỳ tích thành thật xin lỗi quý vị khán giả và quý rạp chiếu về sự cố bất tiện này. Xin được hẹn tất cả quý vị vào một dịp khác. Chân thành cảm ơn và tạ lỗi", ê-kíp chia sẻ trên mạng xã hội.

Cũng trong tối 12/12, đoàn phim tổ chức buổi cinetour tại Hà Nội. Tại sự kiện, đạo diễn Hoàng Nam trải lòng về việc tác phẩm vừa ra rạp đã ế ẩm, đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Hoàng Nam tại buổi cinetour của Thế hệ kỳ tích.

“Ngày hôm nay là buổi cinetour cuối cùng của đoàn. Thành tích phim đang không được tốt lắm. Có khả năng với suất chiếu ít như vậy, phim sẽ phải rời rạp sớm… Nam đang phải chịu một cú vấp ngã. Cũng không biết rằng sẽ phải mất bao lâu để có thể đứng dậy, tiếp tục làm những bộ phim tiếp theo”, đạo diễn tâm sự.

Tuy nhiên, Hoàng Nam cho biết dù phim thất bại phòng vé, anh vẫn “lãi” ở khía cạnh được một bộ phận khán giả luôn yêu thương, ủng hộ.

Cũng trong buổi cinetour, cha đẻ Thế hệ kỳ tích bày tỏ mong muốn khán giả “cứu” phim bằng cách ủng hộ mua vé, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, giúp tác phẩm lan tỏa, được nhiều người biết tới và có thể ở lại rạp lâu hơn: “Hy vọng sẽ có kỳ tích. Điều này Nam chỉ mơ ước thôi, là bộ phim được ở lại rạp lâu hơn, để cho nhiều người cùng biết tới”.

Trước đó, Hoàng Nam đăng tải dòng trạng thái, cho biết cảm thấy rất buồn khi đứa con tinh thần của mình đối diện thất bại. Đạo diễn gọi đây là một "cú ngã đau" với anh.

"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nam trong những ngày qua. Nhưng vào thời điểm này, phải chấp nhận rằng bộ phim Thế hệ kỳ tích đã thất bại phòng vé rồi. Dù rất buồn vì cú ngã đau", Hoàng Nam viết.

Thế hệ kỳ tích mở bán các suất chiếu sớm từ 10/12. Nhưng tính tới sáng 13/12, doanh thu phim theo ghi nhận của Box Office Vietnam mới đạt hơn 400 triệu đồng. Theo ước tính, với tình hình hiện tại, tác phẩm nhiều khả năng sẽ khép lại tuần mở màn với thành tích không quá 1 tỷ - con số báo động với mặt bằng phim nội địa.

Doanh thu mở màn ảm đạm đồng nghĩa với việc phim gặp nhiều khó khăn ở những tuần kế tiếp vì hạn chế suất chiếu, lại sắp phải đụng độ bom tấn Avatar 3 ấn định lịch ra mắt vào 19/12.