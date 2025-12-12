Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoàng Nam: 'Tôi chấp nhận phim thất bại rồi'

  • Thứ sáu, 12/12/2025 21:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

"Thế hệ kỳ tích" vừa ra rạp đã có thành tích ảm đạm, đối diện nguy cơ thua lỗ nặng. Đạo diễn Hoàng Nam cho biết anh cảm thấy rất buồn.

Tối 12/12, đạo diễn Hoàng Nam gây chú ý với bài đăng mới trên trang cá nhân, chia sẻ về việc bộ phim của anh đang chật vật ở phòng vé. Cha đẻ Thế hệ kỳ tích cho hay với tình hình những ngày qua, anh rất buồn nhưng phải chấp nhận rằng sản phẩm mới của mình đã thất bại về mặt doanh thu. Đạo diễn gọi đây là một "cú ngã đau" với anh.

"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nam trong những ngày qua. Nhưng vào thời điểm này, phải chấp nhận rằng bộ phim Thế hệ kỳ tích đã thất bại phòng vé rồi. Dù rất buồn vì cú ngã đau", Hoàng Nam viết.

Đạo diễn cũng bày tỏ mong muốn nhận được những ý kiến chia sẻ, review chân thực của khán giả về phim, để rút kinh nghiệm và vực dậy ở những dự tiếp theo. Bài đăng của Hoàng Nam nhanh chóng thu hút chú ý. Nhiều khán giả, đồng nghiệp - trong đó có cả Hà Hương, diễn viên tham gia Thế hệ kỳ tích - lên tiếng động viên đạo diễn.

Hoang Nam anh 1

Thế hệ kỳ tích đang chật vật ở phòng vé dù mới khởi chiếu. Ảnh: ĐPCC.

Dưới phần bình luận, dân mạng để lại nhận xét trái chiều về bộ phim mới của Hoàng Nam. Một số ý kiến cho rằng hạn chế khiến phim khó tiếp cận và lan tỏa nằm ở kịch bản chưa tốt. Số khác cho rằng nhan đề phim chưa thu hút, ngoài ra thời điểm ra mắt cũng kém thuận lợi.

Thế hệ kỳ tích mở bán các suất chiếu sớm từ 10/12. Tính tới tối 12/12, doanh thu phim theo ghi nhận của Box Office Vietnam chưa đầy 400 triệu đồng. Theo ước tính, với tình hình hiện tại, tác phẩm nhiều khả năng sẽ khép lại tuần mở màn với thành tích không quá 1 tỷ - con số cực kỳ thấp với mặt bằng phim nội địa. Doanh thu mở màn ảm đạm đồng nghĩa với việc phim gặp nhiều khó khăn ở những tuần kế tiếp vì hạn chế suất chiếu, lại sắp phải đụng độ bom tấn Avatar 3 ấn định lịch ra mắt vào 19/12.

Kinh phí Thế hệ kỳ tích theo tiết lộ lên tới 26 tỷ đồng. Nhiều khả năng, tác phẩm sẽ gây lỗ nặng cho nhà sản xuất.

