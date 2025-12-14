Phim 16+ có Cát Phượng thu hơn 7 tỷ đồng

Bộ phim của đạo diễn Ngụy Minh Khang mang về 7,4 tỷ đồng. Tác phẩm sẽ khép lại hành trình chiếu rạp sau khoảng 3 tuần ra mắt.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Phòng trọ ma bầu sau gần 3 tuần ra rạp đã mang về 7,4 tỷ đồng . Những ngày gần đây, trước sức ép từ loạt phim mới, tác phẩm giảm nhiệt mạnh, doanh thu tăng nhỏ giọt. Riêng trong ngày 14/12, đứa con tinh thần của Ngụy Minh Khang dắt túi khoảng 3 triệu đồng, trên hơn 30 suất chiếu.

Doanh thu 7,4 tỷ đồng của Phòng trọ ma bầu có phần khiêm tốn với mặt bằng phim Việt 2025. Dẫu vậy, với kinh phí sản xuất nhỏ, lại không đầu tư nhiều vào quảng bá, tác phẩm có khả năng không gây thua lỗ cho nhà sản xuất.

8 năm trước, Ngụy Minh Khang từng thất bại với Kẻ trộm chó. Bộ phim của anh ngã ngựa ngoài phòng vé với doanh thu chỉ dừng ở mức hơn 3 tỷ đồng , gây thua lỗ nặng. Một thời gian dài, anh phải đi làm đủ nghề để trả nợ, từ bán hủ tiếu, mở quán lẩu dê... Nhiều năm trôi qua, anh bắt đầu xốc lại tinh thần và trở lại với hành trình làm phim, thực hiện nhiều series chiếu trên mạng.

Phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Cát Phượng, Lý Hùng, Kim Tuyến, Quỳnh Lam.

Trở lại với Phòng trọ ma bầu, phim mở ra bằng hình ảnh đau lòng, khi một người phụ nữ có thai vì một lý do nào đó mà tự kết thúc mạng sống. Bẵng đi nhiều năm sau, hai chàng sinh viên tên Hùng và Huy lên phố tìm thuê căn nhà trọ giá rẻ. Ngay từ những ngày đầu tiên chuyển tới phòng trọ, thái độ e dè của hàng xóm đã khiến cả hai không khỏi băn khoăn. Càng kỳ lạ hơn khi những hiện tượng bí ẩn lần lượt xảy ra, khiến bộ đôi nghi ngờ nơi đây đã bị ma ám.

Phim có một số ý tưởng tốt, hướng đến bài học nhân văn khi lên án nạn nạo phá thai. Ngụy Minh Khang cũng cho thấy sự cải thiện nhất định về tay nghề so với phim đầu tay. Dẫu vậy, Phòng trọ ma bầu vẫn còn hạn chế ở kịch bản, nhiều thước phim còn mang màu sắc sân khấu, thiếu chất điện ảnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đạo diễn cho hay anh đã đọc từng bài báo, lắng nghe ý kiến khán giả phản hồi về phim. Anh đón nhận cả những khen, chê, xem đó là hành trang để cải thiện ở các dự án sau. Với những lời chê cho rằng "phim nhạt nhẽo, hài nhảm", Ngụy Minh Khang nhận lỗi khi không đáp ứng kỳ vọng từ công chúng.