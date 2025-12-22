Một phụ nữ bị bắt vì đột nhập nhà người đàn ông quyến rũ nhất thế giới

Cảnh sát đang điều tra một phụ nữ trung niên người Nhật Bản vì cố gắng mở khóa, đột nhập nhà riêng của Jung Kook (BTS).

Theo tờ Munhwa, ngày 22/12, Sở cảnh sát Yongsan, Seoul cho biết đã khởi tố một phụ nữ Nhật Bản (tạm gọi là A, 50 tuổi) với cáo buộc âm mưu xâm nhập gia cư bất hợp pháp. A bị cáo buộc đã nhiều lần cố gắng mở khóa cửa nhà riêng của ca sĩ Jung Kook tại quận Yongsan, trong khoảng thời gian từ ngày 12-14/11.

Theo yêu cầu từ phía người tố cáo, cảnh sát cũng áp dụng thêm cáo buộc vi phạm Luật trừng phạt hành vi theo dõi (stalking). Tuy nhiên, cảnh sát cho biết hiện A không lưu trú tại Hàn Quốc nên việc thẩm vấn nghi phạm vẫn chưa được tiến hành.

Jung Kook nhiều lần bị người lạ đột nhập nhà riêng kể từ sau khi anh xuất ngũ vào tháng 6 năm nay. Ảnh: News1.

Trước đó, vào tháng 8, một phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc ngoài 40 tuổi từng xâm nhập bãi đỗ xe tại nhà Jung Kook, và đã bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát vào tháng 10 với các cáo buộc xâm nhập nơi ở và vi phạm luật chống theo dõi.

Tiếp đó, một phụ nữ ngoài 30 tuổi quốc tịch Trung Quốc cũng từng cố gắng xâm nhập nhà riêng của Jung Kook nhưng không thành và sau đó nhận quyết định hoãn truy tố.

Jung Kook (sinh năm 1997) là em út nhóm BTS. Anh từng nhiều lần được các tạp chí, trong đó có People, bình chọn là "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới".

Trước đây, Jung Kook từng đề cập đến chuyện địa chỉ nhà bị rò rỉ trên mạng xã hội và nhiều người gửi đồ đến. Anh khẳng định không thể nhận đồ, khuyên mọi người hãy dừng lại.