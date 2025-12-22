Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Một phụ nữ bị bắt vì đột nhập nhà người đàn ông quyến rũ nhất thế giới

  • Thứ hai, 22/12/2025 18:10 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Cảnh sát đang điều tra một phụ nữ trung niên người Nhật Bản vì cố gắng mở khóa, đột nhập nhà riêng của Jung Kook (BTS).

Theo tờ Munhwa, ngày 22/12, Sở cảnh sát Yongsan, Seoul cho biết đã khởi tố một phụ nữ Nhật Bản (tạm gọi là A, 50 tuổi) với cáo buộc âm mưu xâm nhập gia cư bất hợp pháp. A bị cáo buộc đã nhiều lần cố gắng mở khóa cửa nhà riêng của ca sĩ Jung Kook tại quận Yongsan, trong khoảng thời gian từ ngày 12-14/11.

Theo yêu cầu từ phía người tố cáo, cảnh sát cũng áp dụng thêm cáo buộc vi phạm Luật trừng phạt hành vi theo dõi (stalking). Tuy nhiên, cảnh sát cho biết hiện A không lưu trú tại Hàn Quốc nên việc thẩm vấn nghi phạm vẫn chưa được tiến hành.

Jung kook anh 1

Jung Kook nhiều lần bị người lạ đột nhập nhà riêng kể từ sau khi anh xuất ngũ vào tháng 6 năm nay. Ảnh: News1.

Trước đó, vào tháng 8, một phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc ngoài 40 tuổi từng xâm nhập bãi đỗ xe tại nhà Jung Kook, và đã bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát vào tháng 10 với các cáo buộc xâm nhập nơi ở và vi phạm luật chống theo dõi.

Tiếp đó, một phụ nữ ngoài 30 tuổi quốc tịch Trung Quốc cũng từng cố gắng xâm nhập nhà riêng của Jung Kook nhưng không thành và sau đó nhận quyết định hoãn truy tố.

Jung Kook (sinh năm 1997) là em út nhóm BTS. Anh từng nhiều lần được các tạp chí, trong đó có People, bình chọn là "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới".

Trước đây, Jung Kook từng đề cập đến chuyện địa chỉ nhà bị rò rỉ trên mạng xã hội và nhiều người gửi đồ đến. Anh khẳng định không thể nhận đồ, khuyên mọi người hãy dừng lại.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Loạt phim Việt sắp rời rạp

"Avatar 3" đang chứng minh sức hút áp đảo ở rạp Việt. Trong khi "Thế hệ kỳ tích" của đạo diễn Hoàng Nam sắp rời rạp sau khoảng 2 tuần chiếu vì không còn bán được vé.

6 giờ trước

Quốc Thiên vướng tranh cãi

Giọng ca "Rất lâu rồi mới khóc" đang vướng tranh cãi vì trang phục biểu diễn tại concert được cho là giống ca sĩ Hàn Quốc Kim Mingyu (nhóm Seventeen).

7 giờ trước

Phim 'bom tấn', concert tiếp đà bùng nổ 2026

Sự bùng nổ của loạt phim bom tấn, cùng các concert quy mô lớn được kỳ vọng trở thành bản lề đầy uy lực cho thị trường giải trí 2026 có thêm những thành tích đột phá mới.

8 giờ trước

Hoàng Nhi

Jung kook BTS đột nhập xâm nhập gia cư

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

Đọc tiếp

Tiec cho Luong The Thanh hinh anh

Tiếc cho Lương Thế Thành

2 giờ trước 17:07 22/12/2025

0

“Hoàng tử quỷ” đánh dấu sự trở lại của Lương Thế Thành trên màn ảnh rộng sau 10 năm. Dù vậy, dự án không được thành công như mong đợi, khi doanh thu chưa đủ bù chi phí sản xuất.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý