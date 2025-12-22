Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Quốc Thiên vướng tranh cãi

  • Thứ hai, 22/12/2025 11:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giọng ca "Rất lâu rồi mới khóc" đang vướng tranh cãi vì trang phục biểu diễn tại concert được cho là giống ca sĩ Hàn Quốc Kim Mingyu (nhóm Seventeen).

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh, clip của Quốc Thiên tại Y-CONCERT diễn ra tối 20/12. Trên sân khấu, nam ca sĩ xuất hiện với trang phục da bóng màu bạc, áo blazer cài cúc hờ hững khoe cơ thể săn chắc. Anh hoàn thiện outfit với kính râm, vòng cổ xích đính đá. Giọng ca Rất lâu rồi mới khóc cũng chia sẻ hình ảnh màn trình diễn này trên trang cá nhân với gần 400.000 lượt theo dõi.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến so sánh trang phục biểu diễn của Quốc Thiên với nam thần tượng Kpop Kim Mingyu. Cụ thể, trong tiết mục biểu diễn Shake it off trước đó, ca sĩ Hàn Quốc cũng mặc trang phục tương tự. Điều này lập tức gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Dân mạng cho rằng Quốc Thiên sao chép phong cách của Mingyu, khi cả hai có nhiều điểm tương đồng từ trang phục tới phụ kiện thời trang.

Quoc Thien anh 1Quoc Thien anh 2

Quốc Thiên (ảnh trái) vướng tranh cãi vì trang phục biểu diễn giống phong cách của Kim Mingyu (ảnh phải). Ảnh: FBNV.

Thậm chí, một số tài khoản còn so sánh phần breakdance trong tiết mục biểu diễn của Quốc Thiên cũng có nhiều điểm giống với phần breakdance trong Shake it off của Mingyu.

Hiện tại, phía nam ca sĩ Quốc Thiên chưa lên tiếng trước những tranh cãi.

Quốc Thiên sinh năm 1988, nổi tiếng sau khi đăng quang quán quân Vietnam Idol 2008. Anh từng ra mắt một số album như Vì ta quá yêu, Hát cùng tôi, Quốc Thiên Collection... Năm 2020, nghệ sĩ phát hành MV Vạn sự tùy duyên, hút gần 12 triệu lượt xem trên Youtube.

Tên tuổi Quốc Thiên nóng trở lại khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai. Sau Trong show, ca sĩ được khen quãng giọng đẹp, giàu cảm xúc, chịu đầu tư vũ đạo, dàn dựng sân khấu. Sau chương trình, anh tích cực chạy show, tham gia các concert.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Ca khúc Việt gây sốt MXH Trung Quốc

Ca khúc nhạc Việt bỗng hot trở lại trên Douyin sau khi được nhiều nhà sáng tạo nội dung sử dụng để nhảy cover. Một số nghệ sĩ cũng nhanh chóng "bắt trend" này.

4 giờ trước

'Avatar 3' - đẹp đến ngạt thở và hấp dẫn từng phút

Để làm một bộ phim với thời lượng hơn 3 tiếng trôi qua như chỉ mới 30 phút, đó chỉ có thể là James Cameron, với những "phép màu" kỳ diệu mà ông mang đến qua vũ trụ "Avatar".

8 giờ trước

Minh Hằng lạ lẫm

Minh Hằng khiến nhiều khán giả bất ngờ với mái tóc ngắn, trang điểm đậm. Thời gian gần đây, ca sĩ theo đuổi phong cách gợi cảm.

15 giờ trước

Tống Khang

Quốc Thiên Mingyu Shake it off Y-CONCERT

    Đọc tiếp

    Loat phim Viet sap roi rap hinh anh

    Loạt phim Việt sắp rời rạp

    24 phút trước 13:17 22/12/2025

    0

    "Avatar 3" đang chứng minh sức hút áp đảo ở rạp Việt. Trong khi "Thế hệ kỳ tích" của đạo diễn Hoàng Nam sắp rời rạp sau khoảng 2 tuần chiếu vì không còn bán được vé.

    Olivia Rodrigo chia tay ban trai hinh anh

    Olivia Rodrigo chia tay bạn trai

    2 giờ trước 12:10 22/12/2025

    0

    Nguồn tin tiết lộ Olivia Rodrigo đang trải qua quãng thời gian khó khăn, đau khổ vì chia tay nam diễn viên Louis Partridge.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý