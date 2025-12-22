Quốc Thiên vướng tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh, clip của Quốc Thiên tại Y-CONCERT diễn ra tối 20/12. Trên sân khấu, nam ca sĩ xuất hiện với trang phục da bóng màu bạc, áo blazer cài cúc hờ hững khoe cơ thể săn chắc. Anh hoàn thiện outfit với kính râm, vòng cổ xích đính đá. Giọng ca Rất lâu rồi mới khóc cũng chia sẻ hình ảnh màn trình diễn này trên trang cá nhân với gần 400.000 lượt theo dõi.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến so sánh trang phục biểu diễn của Quốc Thiên với nam thần tượng Kpop Kim Mingyu. Cụ thể, trong tiết mục biểu diễn Shake it off trước đó, ca sĩ Hàn Quốc cũng mặc trang phục tương tự. Điều này lập tức gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Dân mạng cho rằng Quốc Thiên sao chép phong cách của Mingyu, khi cả hai có nhiều điểm tương đồng từ trang phục tới phụ kiện thời trang.
Quốc Thiên (ảnh trái) vướng tranh cãi vì trang phục biểu diễn giống phong cách của Kim Mingyu (ảnh phải). Ảnh: FBNV.
Thậm chí, một số tài khoản còn so sánh phần breakdance trong tiết mục biểu diễn của Quốc Thiên cũng có nhiều điểm giống với phần breakdance trong Shake it off của Mingyu.
Hiện tại, phía nam ca sĩ Quốc Thiên chưa lên tiếng trước những tranh cãi.
Quốc Thiên sinh năm 1988, nổi tiếng sau khi đăng quang quán quân Vietnam Idol 2008. Anh từng ra mắt một số album như Vì ta quá yêu, Hát cùng tôi, Quốc Thiên Collection... Năm 2020, nghệ sĩ phát hành MV Vạn sự tùy duyên, hút gần 12 triệu lượt xem trên Youtube.
Tên tuổi Quốc Thiên nóng trở lại khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai. Sau Trong show, ca sĩ được khen quãng giọng đẹp, giàu cảm xúc, chịu đầu tư vũ đạo, dàn dựng sân khấu. Sau chương trình, anh tích cực chạy show, tham gia các concert.
