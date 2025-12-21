Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Minh Hằng lạ lẫm

  • Chủ nhật, 21/12/2025 22:23 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Minh Hằng khiến nhiều khán giả bất ngờ với mái tóc ngắn, trang điểm đậm. Thời gian gần đây, ca sĩ theo đuổi phong cách gợi cảm.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng mới đây chia sẻ clip ghi lại cảnh trang điểm, làm tóc ở hậu trường show diễn. Người đẹp xuất hiện trong kiểu tóc bob cắt ngắn ôm sát mặt, để mái ngố. Nữ ca sĩ trang điểm đậm với phần kẻ mắt sắc sảo. "Tránh trường hợp không ai nhận ra, nên tôi đăng trước", cô chú thích.

Minh Hang anh 1

Minh Hằng lạ lẫm trong kiểu tóc ngắn và make-up đậm.

Bài đăng của Minh Hằng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dân mạng nhận xét người đẹp khác lạ, khó nhận ra trong kiểu tóc và make-up mới. Kiểu tóc này cũng được chủ nhân ca khúc DIRECTOR mang lên sân khấu Y-CONCERT mới đây. Nhiều bình luận khen ngợi Minh Hằng trẻ trung, tươi mới khi để tóc ngắn.

Minh Hằng thời gian gần đây tích cực theo đuổi phong cách gợi cảm. Trên mạng xã hội, mỹ nhân sinh năm 1987 chia sẻ nhiều bức ảnh chụp bản thân với những trang phục ôm sát, cắt xẻ khoe đường cong quyến rũ.

Hồi tháng 11, ca sĩ trở lại đường đua âm nhạc với MV DIRECTOR. Việc cô tái xuất sau 7 năm vắng bóng khiến fan phấn khích. Nhiều người kỳ vọng Director sẽ là "cú nổ" giúp nữ ca sĩ khẳng định vị thế trong thị trường Vpop đang cạnh tranh khốc liệt.

Đáng tiếc, Director nhận về nhiều bình luận trái chiều. Phản ứng khán giả dành cho MV không quá tích cực. Ngoài hình ảnh được đầu tư, những yếu tố như âm nhạc, giọng hát đến ca từ của ca khúc mới chưa chinh phục được số đông.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews mới đây, Minh Hằng cho biết cô đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng. Cả hai cùng san sẻ tài chính, chăm sóc con trai và tận hưởng cuộc sống. Thời gian rảnh rỗi, cả gia đình cùng đi du lịch, chơi thể thao hoặc xem phim.

Minh Hằng Minh Hằng tóc ngắn director y-concert

  • Lê Ngọc Minh Hằng

    Lê Ngọc Minh Hằng

    Minh Hằng, tên thật Lê Ngọc Minh Hằng là một ca sĩ nhạc trẻ kiêm diễn viên điện ảnh. Minh Hằng bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật khi mới 16 tuổi và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình. Đến năm 2007, sau thành công của bộ phim "Gọi giấc mơ về", tên tuổi của cô bắt đầu được nhiều khán giả chú ý. Năm 2009 và 2011, Minh Hằng được bầu chọn là "Nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm" của HTV Awards.

    • Ngày sinh: 22/06/1987
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Phim tiêu biểu: Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Những nụ hôn rực rỡ,...
    • Album: Một vòng trái đất (2008), Cô nàng đáng yêu (2010), Giờ em đã biết (2014), Yolo (2015)

