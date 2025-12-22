Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ca khúc Việt gây sốt MXH Trung Quốc

  • Thứ hai, 22/12/2025 10:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ca khúc nhạc Việt bỗng hot trở lại trên Douyin sau khi được nhiều nhà sáng tạo nội dung sử dụng để nhảy cover. Một số nghệ sĩ cũng nhanh chóng "bắt trend" này.

Mới đây, mạng xã hội Douyin (TikTok của Trung Quốc) lan truyền đoạn clip diễn viên Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm cùng nhảy cover ca khúc Giá như anh là người vô tâm, trong show giải trí Xin chào thứ 7.

Cả hai nhận được lời khen khi nhảy tự tin, kết hợp ăn ý. Những đoạn cắt Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm nhảy cover ca khúc Việt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục tới hàng trăm nghìn lượt xem.

Trào lưu nhảy cover bản remix Giá như anh là người vô tâm thực chất đã rộ lên từ cách đây khoảng 1 tháng tại Việt Nam, sau đó lan sang Trung Quốc. Ca khúc với giai điệu bắt tai nhanh chóng thu hút quan tâm, được nhiều nhà sáng tạo nội dung sử dụng và thu hút nhiều lượt xem.

ca khuc viet anh 1

Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm "đu trend" nhảy Giá như anh là người vô tâm.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng như Quan Hiểu Đồng, Vương Nhất Đình, Vương Nhất Phi cũng nhanh chóng "đu trend" này.

Giá như anh là người vô tâm ra mắt năm 2016 do Hồ Phong An thể hiện. Thời gian qua, phiên bản remix giúp ca khúc được yêu thích trở lại.

Trước đó, một ca khúc Việt khác là Vì yêu cứ đâm đầu cũng gây sốt trở lại trên mạng xã hội Douyin với bản remix mới. Phiên bản với giai điệu catchy, trẻ trung được nhiều nhà sáng tạo nội dung xứ tỷ dân sử dụng để nhảy cover, tạo thành trào lưu được nhiều người hưởng ứng. Những clip nhảy trên nền nhạc remix Vì yêu cứ đâm đầu thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên nền tảng này.

